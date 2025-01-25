الاقتصاد

تعرف على سعر الدولار اليوم السبت 25-1-2025.. بالبنك الأهلى 50.23 جنيه

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  • تعرف على سعر الدولار اليوم السبت 25-1-2025.. بالبنك الأهلى 50.23 جنيه 1/3
  • تعرف على سعر الدولار اليوم السبت 25-1-2025.. بالبنك الأهلى 50.23 جنيه 2/3
  • تعرف على سعر الدولار اليوم السبت 25-1-2025.. بالبنك الأهلى 50.23 جنيه 3/3

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القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء أمين

السبت، 25 يناير 2025 12:00 ص

ينشر الخليج 365 سعر الدولار أمام الجنيه اليوم السبت 25-1-2025 بالبنوك المصرية العاملة فى السوق المصرى، مسجلا فى البنك المركزي 50.22 جنيه للشراء، و50.35 للبيع، وسجل سعر الدولار بالبنك الأهلى المصرى 50.23 جنيه للشراء، و50.33 جنيه للبيع.


ويقدم موقع ”الخليج 365” خدمة متابعة لأحدث أسعار الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى فى البنوك العاملة فى السوق المصري.

 

وسجل سعر الدولار بالبنوك المصرية كالآتى:

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سعر الدولار البنك الأهلى المصرى
 

50.23 جنيه للشراء.


50.33 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار فى بنك مصر

50.23 جنيه للشراء.


50.33 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.27 جنيه للشراء.


50.37 جنيه للبيع.

13264ff9cf.jpg

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

50.23 جنيه للشراء.


50.33 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.23 جنيه للشراء.


50.33 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
 

50.29 جنيه للشراء.

50.39جنيه للبيع.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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