الامارات | ثامر مجدي.. أصغر حكم تنس مواطن يتطلع للمشاركة في «الغراند سلام»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يتطلع حكم التنس الإماراتي، ثامر مجدي علي، لأن يكون أول حكم مواطن في فئة «حكم عام» يشارك في تحكيم البطولات الدولية، خصوصاً في البطولات الأربع الكبرى (الغراند سلام)، مستفيداً من الخبرة التي اكتسبها بالمشاركة في إدارة البطولات الدولية التي تنظمها الإمارات، خصوصاً في أبوظبي ودبي، مثل بطولات دبي السوق الحرة، ومبادلة والحبتور، إضافة إلى بطولات الشباب الدولية (ITF).

ويعد ثامر مجدي علي (26 عاماً) أصغر حكم مواطن في لعبة التنس.

ويرى الحكم الشاب أن الفرص الثمينة التي وفرها له اتحاد الإمارات للتنس، فضلاً عن توجيهات والده الدكتور مجدي علي الذي كان «حكم كرسي» دولياً، مكّنته من الظهور بمستوى متميز في البطولات التي شارك فيها.

وأكد ثامر مجدي أن البنية التحتية المتميزة في مجال الرياضة التي تمتلكها الإمارات، والمكانة العالية التي أفرزها تنظيم الدولة بطولات تنس عالمية، مثل بطولات دبي السوق الحرة، ومبادلة والحبتور، شجعته على التطلع لأن يصبح حكماً عالمياً في المستقبل.

وقال ثامر لـ«الإمارات اليوم»: «بدايتي كانت من نادي النصر، حيث كنت لاعب تنس، قبل خوض تجربتي الأولى حكم خط عندما كان عمري 14 عاماً في بطولة الحبتور الدولية في فرصة نادرة لأي حكم تنس، وواصلت مشواري حتى حصلت على فرصة التحكيم في بطولات دبي السوق الحرة، وبدعم من اتحاد التنس رشحتُ للتحكيم في بطولات دولية وخارجية مثل كأس ديفيز»، مؤكداً أنه يعمل على تطوير نفسه من خلال متابعة كل جديد في التنس.

وتابع: «مهام الحكم في رياضة التنس تعد الأصعب بين حكام الرياضات الأخرى، بسب دقة القرارات التي يجب على الحكم اتخاذها خلال المباراة، وحاجته إلى التغلب على الضغط النفسي الذي تولده قوة المنافسات، وهو الأمر الذي تعلمته خلال مشاركاتي الدولية».

وختم حديثه بالقول: «طموحي أن أكون أول حكم عام مواطن يشارك في إدارة البطولات الدولية الكبرى خارج الإمارات، خصوصاً في البطولات الأربع الكبرى (الغراند سلام)، وهو طموح يحتاج للعمل والتطوير وأسعى إليه بشكل دائم».