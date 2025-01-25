الامارات | بطولة الإمارات الدولية للبولو تنطلق غداً بمشاركة 6 فرق

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق غداً منافسات بطولة الإمارات الدولية السنوية للبولو في نسختها الـ«24»، على ملاعب نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو.

وتقام البطولة برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان، رئيس نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، وبدعم مجلس أبوظبي الرياضي، بالتنسيق مع اتحاد الإمارات للبولو، بمشاركة ستة فرق، هي: غنتوت، وأبوظبي، ولامار، وإيه إم، وبن دري، والباشا. وتنطلق المنافسات بمباراتين بين فريقي بن دري، و«إيه إم»، تعقبها مباراة غنتوت «حامل اللقب» وفريق الباشا الذي يشارك لأول مرة في بطولات نادي غنتوت الدولية.

وأكد نائب رئيس مجلس إدارة النادي سعيد المنصوري، أن البطولة تضم مجموعة من فرق النخبة، بمشاركة مميزة من اللاعبين واللاعبات أصحاب التصنيف العالي، وأعلن خلال مؤتمر صحافي اكتمال الاستعدادات للحدث، ورصد جوائز كبيرة للفائزين، إضافة إلى كأسين لأفضل لاعب مواطن ومحترف.