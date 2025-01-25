شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب لحم الخنزير.. "كائنات خطيرة" تغزو جسد رجل وتصيبه بالرعب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �ُصيب رجل أمريكي بحالة من الرعب بعد اكتشاف أن جسده مليء بأكياس الدودة الشريطية؛ إذ أظهرت الأشعة السينية عقيدات تشبه "حبوب الأرز"، تبيَّن أنها أكياس ناتجة من عدوى طفيلية أصابته بعد تناوله لحم خنزير غير مطهو تمامًا أو نيئ. وبحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، نشر الدكتور سام غالي، طبيب الرعاية العاجلة في فلوريدا، الصورة على وسائل التواصل الاجتماعي واصفًا إياها بأنها واحدة من "أكثر صور الأشعة السينية جنونًا" التي رآها في مسيرته الطبية. إعلان وأوضح أن المريض، الذي لم يتم ذكر اسمه، أُصيب بهذه الحالة نتيجة تناوُل لحم خنزير نيئ أو غير مطبوخ جيدًا، ويحتوي على يرقات الدودة الشريطية، التي تدخل في أنسجة الجسم، وتُشكِّل أكياسًا يمكن أن تتحلل، وتسبب العدوى. وأشار تقرير الحالة إلى أن المريض لم يكن على علم بوجود الأكياس في جسمه؛ إذ ذهب إلى المستشفى لإجراء أشعة سينية بسبب حالة غير مرتبطة بالعدوى. وقال "غالي" في مقطع فيديو، حقق أكثر من 14 مليون مشاهدة على موقع التواصل الاجتماعي "X": "إن الأكياس في كل مكان، ولا يمكن حتى حسابها جميعًا". داء الشريطيات وأوضح أن هذه الأكياس يمكن أن تنتقل إلى أماكن متعددة في الجسم. وفي حالة هذا المريض تركزت الأكياس في الأنسجة الرخوة للوركين والساقين. وتحدث العدوى المعروفة باسم داء الشريطيات (الشريطية الوحيدة) بعد تناوُل بيض الدودة الشريطية في لحم خنزير ملوث أو غير مطبوخ. وتُسبِّب الأكياس النسيجية حدوث داء الكيسات المذنبة، الذي يشكل خطرًا كبيرًا، خاصة إذا حدث في الدماغ أو الجهاز العصبي، وهو ما يعرف بداء الكيسات المذنبة العصبي. النظافة أولاً ويُعد داء الكيسات المذنبة وداء الكيسات المذنبة العصبي أكثر شيوعًا في المجتمعات الزراعية في البلدان النامية. وينتقل المرض بشكل رئيسي من الأشخاص المصابين الذين لا يغسلون أيديهم بشكل صحيح بعد استخدام المرحاض، أو من خلال المياه الملوثة بالبراز. وأوضح "غالي" أن هذه الحالة تعد تذكيرًا مهمًّا بـ"أهمية الحفاظ على النظافة الشخصية، وغسل اليدين بشكل دوري، وتجنب تناول اللحم النيئ أو غير المطبوخ جيدًا تحت أي ظرف من الظروف".

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