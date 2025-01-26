شكرا لقرائتكم خبر عن 7 علامات في العين قد تدل على الإصابة بالسرطان والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حذر خبراء من أن بعض الأعراض الصحية البسيطة في العين قد تكون علامات مبكرة على سرطان العين، والتي غالبا ما يتم تجاهلها أو الخلط بينها وبين مشاكل صحية غير خطيرة.

وقالت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية وفقا للخبراء إن من بين الأعراض التي ينبغي الانتباه لها 7 علامات تشمل التغيرات المفاجئة في الرؤية، وفقدان الرؤية الطرفية، ورؤية «ومضات» أو «أشكال مظللة».

كما أن ظهور بقع داكنة على القزحية أو وجود أورام وتورمات حول العين، يعد من المؤشرات الهامة.

وكذلك تعتبر الرؤية الضبابية، والتهيج المستمر في العين الذي لا يستجيب للعلاجات التقليدية من الأعراض الخطيرة التي يعتقد البعض أنها ناتجة فقط عن إرهاق العين بسبب النظر المستمر إلى الشاشات.

ووفقا لمؤسسة أبحاث السرطان في المملكة المتحدة، فإن حالات سرطان العين في تزايد مستمر، مع زيادة بنسبة تقارب الثلث في معدلات الإصابة منذ أوائل التسعينات.