شكرا لقرائتكم خبر عن تحركات حوثية واسعة النطاق تثير القلق بشأن تصعيد عسكري محتمل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �شف المحلل العسكري العميد ياسر صالح في حديث" عن تحركات واسعة النطاق تقوم بها مليشيا الحوثي في جبهات عدة، أبرزها تعز وأبين ومأرب. وأوضح العميد صالح أن هذه التحركات تتمثل في عمليات إعادة تموضع لقواتها، بالإضافة إلى تنفيذ عمليات استطلاع مكثفة باستخدام مختلف الوسائل التقنية. وأشار العميد صالح إلى أن هذه التحركات الحوثية تأتي في سياق الاستعداد لأي عمليات عسكرية محتملة قد تشهدها هذه الجبهات، مما يثير القلق بشأن تصعيد جديد في الصراع الدائر باليمن. وأضاف أن هذه التحركات تعكس رغبة الحوثيين في تعزيز مواقعهم الدفاعية، والسيطرة على مناطق إضافية، وكذلك إرباك قوات الحكومة اليمنية. وأكد العميد صالح أن هذه التحركات الحوثية تتطلب من قوات الحكومة اليمنية والحلفاء رفع مستوى الاستعداد القتالي، وتنفيذ عمليات استباقية لمنع الحوثيين من تحقيق أي مكاسب ميدانية.

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