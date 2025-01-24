ميرنا وليد - بيروت - شارك الممثل حسين دايخ في عرض "حدث أمني صعب" الذي يضم ايضا الممثل حسين قاووق، وتأليف واخراج محمد دايخ.

العرض لاقى رواجا كبيرا بين الجمهور وشهد اقبالا لافتا، اذ ان عروض دايخ وقاووق دائما ما تثير الجدل بين الجمهور، منهم من يُحب وهناك ايضا من ينتقد.

موقع "الفن" تواجد في كواليس عرض "حدث أمني صعب" وقد أجرينا لقاء مع الممثل حسين دايخ، للحديث عن هذا العرض، وما الذي سيقدمونه كفريق في الفترة المقبلة.

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كانت هذه تفاصيل خبر خاص بالفيديو- حسين دايخ يرد على هذا الإتهام ويتحدث عن "مرحبا دولة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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