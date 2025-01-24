خاص وبالفيديو - ورد الخال تكشف عن أمنيتها للـ2025 .. قيس الشيخ نجيب يوجه رسالة لسوريا .. وهذا ما قاله سليمان عيد عن أحمد السقا وهشام ماجد

ميرنا وليد - بيروت - على السجادة الخزامية في حفل Joy Awards في مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية، أجرت سفيرة الإعلام الهادف الإعلامية هلا المر لقاءات مع عدد كبير من النجوم والنجمات، وفي الفيديو المرفق نورد لكم المقابلات مع الممثلة اللبنانية ورد الخال والممثل السوري قيس الشيخ نجيب والممثل المصري سليمان عيد.



ورد الخال كشفت عن أمنيتها الخاصة لعام 2025، وقيس الشيخ نجيب وجه رسالة لسوريا وتحدث عن أعماله الجديدة، كما تحدث سليمان عيد عن الممثلين أحمد السقا وهشام ماجد ومعتز التوني وعن المخرج محمد سامي.

تجدر الإشارة إلى أن الهيئة العامة للترفيه (GEA) في المملكة العربية السعودية، قدمت تحت مظلة "موسم الرياض"، مهرجان "جوائز صناع الترفيه"(Joy Awards) في نسخته الخامسة، واحتفى الحدث بأهل الفن من عالم السينما والدراما والموسيقى إلى جانب الرياضة والمؤثرين العرب، وذلك في ليلة استثنائية حضرها معالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه وتم بث الحدث على قنوات MBC1، وMBC مصر، وMBC العراق، وMBC5، إضافةً إلى منصة "شاهد".

وتخلل الحدث فقرات فنية وترفيهية وعروض موسيقية وغنائية حية مبهرة، ضمن لوحة بصرية متكاملة لواحدة من أضخم الفعاليات الفنية والترفيهية التي تقام في المنطقة على مدار العام.