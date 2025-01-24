شكرا لمتابعة خبر عن ‎تمديد خدمة عبدالعزيز بن سعد أميراً لحائل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - صدر أمر ملكي بتمديد خدمة أمير منطقة حائل، الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز لمدة أربعة أعوام.

‎ويجسد هذا القرار ثقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ودعمه المستمر للتنمية والتطوير في جميع مناطق المملكة.

‎وتولى الأمير عبدالعزيز بن سعد منصبه أميراً لمنطقة حائل في 25 رجب 1438 للهجرة (الموافق 22 أبريل 2017 للميلاد)، خلفاً للأمير سعود بن عبد المحسن بن عبد العزيز آل سعود. وقد أثبت كفاءته ومهارته في إدارة شؤون المنطقة، مما أهله لاستمرارية قيادته.