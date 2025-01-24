شكرا لمتابعة خبر عن هبوط استثنائي لطائرة القطرية B777 في مطار الملك خالد الدولي .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - شهد مطار الملك خالد الدولي هبوطًا مميزًا لإحدى طائرات الخطوط الجوية القطرية من طراز B777، في إطار جدول الرحلات المنتظمة بين الدوحة والرياض.

وأظهر مقطع فيديو من داخل الطائرة، لحظة تواصل قائدي الطائرة في قمرة القيادة مع الرادار في مطار الملك خالد الدولي، أثناء استعدادهم للهبوط.

وتشغل القطرية نحو 24 رحلة أسبوعيًا بين المدينتين، باستخدام أسطولها المتنوع الذي يضم طرازات A350، A330، B777، وB787.

كما توفر الخطوط القطرية من خلال رحلاتها شبكة واسعة تربط سكان الرياض بأكثر من 170 وجهة حول العالم، معززة مكانتها كشركة رائدة في مجال النقل الجوي العالمي.