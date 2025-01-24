شكرا لمتابعة خبر عن أسعد الشيباني: المملكة تقف دائما بجانب الشعب السوري ..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، علي موقف المملكة الداعم والمساند دائما للشعب السوري.

وقال الشيباني، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير خارجية المملكة، الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الجمعة: “أن موقف المملكة كما هو معروف للجميع له تاريخ طويل في دعم الشعب السوري، واليوم نحن بحاجة أكث مما مضي لهذا الدعم المستمر للعمل في إعادة الإعمار وللتنمية المجتمعية وتطوير مجال الصحة والطاقة”.

وأضاف الشيباني: ” سوريا اليوم بحاجة لدعم أشقائها العرب، في مسيرتنا هذه، ومن الضروري أن نبني الشركات الحقيقية التي تتجاوز المواقف السياسية إلي رؤية شاملة تركز علي مصالح شعوبنا”.

وتابع: “أن رفع العقوبات يمثل خطوة مهمة نحو تمكين الشعب السوري، ويعد أساس لفتح أبواب التعاون التجاري والاقتصادي ، فالعقوبات ليست ضد الحكومة فقط بل هي ضد المؤسسات والشعب”.

والتقي الشيباني مع وزير خارجية المملكة، الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الجمعة في دمشق، في إطار زيارة رسمية هي الأولى من نوعها منذ سقوط نظام الأسد.

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