شكرا لمتابعة خبر عن داعية يوضح حكم بيع الذبيحة بالوزن .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح الداعية الدكتور سعد الخثلان حكم بيع الذبيحة الحية بالوزن.

وقال الداعية سعد الخثلان خلال حديثه ببرنامج الجواب الكافي على قناة المجد: “لا بأس ببيع واحدة من الغنم وهي حية بالوزن، وذلك لأن الأصل الإباحة”.

وتابع الخثلان، “البيع بالوزن أقرب للضبط من البيع جزافاً”، فعندما يأتي الإنسان ويرى الخروف ويشتريه بمجرد النظر فهذا جائز.

وأكد الشيخ الخثلان أن بيع الغنم وهي حية لا بأس به، بل هو أقرب للعدل والضبط من البيع جزافاً.