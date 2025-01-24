حاكم عجمان وولي عهده يقدمان واجب العزاء في وفاة عبدالله بن مصبح بن غليطة الغفلي

ابوظبي - سيف اليزيد - قدم صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، واجب العزاء اليوم الجمعة، في وفاة المغفور له عبد الله بن مصبح بن غليطة الغفلي.

وأعرب سموهما، خلال زيارتهما مجلس العزاء في منطقة الصفيا بعجمان، عن خالص تعازيهما وصادق مواساتهما لأبناء وأسرة وذوي الفقيد، سائلين المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وقدم واجب العزاء إلى جانب سموهما، الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط، وعدد من كبار المسؤولين.