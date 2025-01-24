اخبار العالم

"إيوين" تقطع الكهرباء عن الآلاف في بريطانيا وإيرلندا

0 نشر
0 تبليغ

"إيوين" تقطع الكهرباء عن الآلاف في بريطانيا وإيرلندا

ابوظبي - سيف اليزيد - اجتاحت رياح بقوة إعصار، اليوم الجمعة، إيرلندا وبريطانيا مما أسفر عن انقطاع الكهرباء عن آلاف المنازل والشركات وتعطل المواصلات في شتى أرجاء المنطقة.
بلغت سرعة رياح العاصفة 183 كيلومترا في الساعة في "جالواي" وسط إيرلندا، وفقا لخدمة الأرصاد الجوية الإيرلندية. وذكرت شركة الكهرباء الحكومية أنه اعتبارا من الساعة 0600 صباحا بالتوقيت المحلي، انقطعت الكهرباء عن 560 ألف منزل ومزرعة وشركة.
ولدى اقتراب العاصفة، أصدرت السلطات في أنحاء من إيرلندا وإيرلندا الشمالية واسكتلندا تحذيرات باللون الأحمر، وأغلقت المدارس والجامعات وطلبت من السكان اللجوء إلى ملاذ آمن.
وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية في بريطانيا تحذيرات من سوء الطقس بالنسبة لمناطق في إنجلترا وويلز، وحذرت من احتمالات قطع الكهرباء وتعطل حركة السفر، وسط توقعات بهبوب رياح بسرعة 50 ميلا في الساعة في العاصمة لندن.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا