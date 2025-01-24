شكرا لقرائتكم خبر عن أول زيارة رسمية بعد سقوط بشار.. وزير خارجية السعودية يلتقى أحمد الشرع بدمشق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل الخارجية السعودى الأمير فيصل بن فرحان منذ قليل إلى دمشق في زيارة رسمية هى الأولى منذ سقوط نظام بشار الأسد، حيث سيلتقى بن فرحان مع قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع فى قصر الشعب بدمشق. وفق واس.

تتناول المباحثات المقررة بين الشرع و بن فرحان مستقبل العلاقات السعودية السورية، والدعم السيساى والإنساى من قبل المملكة للشعب السورى فى هذه المرحلة المهمة من تاريخ سوريا.

وكان بن فرحان قد التقى أمس الخميس، الرئيس اللبنانى العماد جوزيف عون، وقد بحثنا في مستجدات لبنان والمنطقة، وأكد بن فرحان استمرار وقوف المملكة إلى جانب لبنان كما ندعم الإصلاحات من أجل الخروج من الأزمات".

وتابع: "بحثنا فى أهمية الالتزام بوقف النار وانسحاب إسرائيل من الجنوب وتطبيق القرار 1701 والمملكة متفائلة تجاه لبنان".

وأضاف بن فرحان "نشدد على أهمية تعزيز الإصلاحات في لبنان من أجل إعادة ثقة الدول به ونعمل بجدية للحفاظ على سيادته وأمنه واستقراره".

وتعد هذه الزيارة الأولى لمسؤل رفيع المستوى من المملكة منذ 15 عاما، كما التقى بن فرحان مع رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري.