الخليج اليوم .. وزير خارجية سوريا: نثمن دعم السعودية التاريخي.. وسنؤسس علاقة استراتيجية بالرياض

الرياض - كتب موسى القحطاني -

جدد وزير خارجية سوريا، أسعد الشيباني، التأكيد على ضرورة رفع العقوبات الدولية المفروضة على بلاده، مشيراً إلى أن الإدارة السياسية الجديدة تدعم فتح باب الاستثمار في سوريا.

في المقابل، شدد الشيباني على أهمية موقف السعودية التاريخي تجاه دعم استقرار سوريا، وقال إن بلاده لديها نقاشات موسعة مع السعودية على الصعد كافة، إذ نتمتع بنقاش مفتوح مع الرياض، ونطمح إلى تأسيس علاقة استراتيجية مع السعودية.

تعاون سعودي - سوري

وأوضح الشيباني في إطار استقباله وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان في دمشق، أهمية التعاون مع السعودية عبر العمل في مجال إعادة الإعمار، والتنمية الاجتماعية، وتطوير قطاع الصحة والطاقة والتعاون، مشدداً على أن هذا التعاون يعد حافزاً مهماً لتحقيق السلام والازدهار في المنطقة.

صفحة جديدة لتعاون عربي موسع

وأكد أسعد الشيباني أن دمشق تسعى لأن تكون جزءاً فاعلاً من مشروع عربي مشترك يعزز الاستقرار والازدهار في المنطقة، وأن بلاده تفتح صفحة جديدة من أجل التعاون مع الدول العربية.