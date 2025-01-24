مبعوث ترامب يُخطط لزيارة قطاع غزة

القاهرة - كتب محمد نسيم - أفادت تقارير أميركية، اليوم الأحد، 19 يناير 2025، بأن المبعوث الخاص للرئيس المُنتخب دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، يدرس زيارة قطاع غزة .

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيّز التنفيذ، اليوم، عقب إعلان قطر التوصل إلى إبرام صفقة بين حركة حماس ، وإسرائيل، بعد حرب إبادة استمرّت لـ 471 يومًا.

ووفق شبكة "إن بي سي" الأميركية، فإن ويتكوف يهدف من زيارته إلى غزة لضمان استمرار اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، وفقًا لمسؤول في فريق الانتقال مطلع بشكل مباشر على العملية.

ويأتي هذا في وقت يسعى فيه فريق ترامب لضمان عدم انهيار الاتفاق الذي تم التوصل إليه، مع التحذير من أن الوضع يبقى هشا ويمكن أن يتفجر في أي لحظة.

ووفقا لمصادر قريبة من المفاوضات، يعتزم ويتكوف أن يكون حاضرا في المنطقة بشكل شبه مستمر خلال الأسابيع والأشهر القادمة، للمتابعة الدقيقة لأي تصعيد قد يهدد الاتفاق.

وقال أحد المسؤولين: "يجب أن تكون هناك مراقبة مستمرة، والاستعداد لإطفاء أي مشكلة إذا حدثت".

وفي الوقت الحالي، أحد أهم المخاوف بالنسبة لمبعوث ترامب هو حادثة محتملة قد تنشأ عن الاحتكاكات اليومية الحتمية بين الإسرائيليين والفلسطينيين على الأرض في غزة وحولها، حتى مع وجود اتفاق وقف إطلاق النار.

وقال مسؤول في فريق الانتقال: "تذكروا أن هناك الكثير من الأشخاص، المتطرفين والمتشددين، ليس فقط من جانب حماس، بل من الجناح اليميني الإسرائيلي أيضاً، الذين لديهم دوافع قوية لإفشال هذا الاتفاق بالكامل".

وأشار المسؤول إلى أن زيارة غزة ستسمح لـ "ويتكوف" بمعاينة الوضع بنفسه بدلاً من الاعتماد فقط على رواية الإسرائيليين أو الفلسطينيين، مضيفاً: "يجب أن ترى بنفسك، أن تشعر بما يحدث".

المصدر : سكاي نيوز عربية