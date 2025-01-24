بطولة إسبانيا: برشلونة لوقف انحداره الدراماتيكي بمواجهة فالنسيا المتطور

الرياص - اسماء السيد - برشلونة : يأمل برشلونة أن يضع حدا لمسلسل انحداره في الدوري الإسباني لكرة القدم لا سيما بعد فوزه المثير على بنفيكا البرتغالي 5 4 في دوري أبطال أوروبا عندما يواجه نظيره فالنسيا المتطور الأحد ضمن المرحلة 21.

ولم يفز العملاق الكاتالوني سوى مرة واحدة في آخر ثماني مباريات بالدوري ليتخلف بفارق سبع نقاط عن ريال مدريد حامل اللقب ومتصدر الترتيب.

من جهته، يدخل فالنسيا المباراة على الملعب الأولمبي على خلفية انتصار لافت على أرضه أمام ريال سوسييداد 1 0 الاسبوع الماضي، في ظل أداء متطور له تحت قيادة مدربه الجديد كارلوس كوربيران.

وعُين مدرب وست بروميتش ألبيون الإنكليزي السابق على رأس الفريق في يوم عيد الميلاد، وكاد فريقه يخطف النقاط أمام ريال مدريد قبل أن يخسر بصعوبة 1 2 في مباراته الأولى.

كما فاز فالنسيا بمباراتين في مسابقة الكأس المحلية هذا الشهر ليبلغ الدور ربع النهائي، حيث سيواجه ايضا برشلونة.

وبفضل فوزه على ريال سوسييداد، تخلص فالنسيا من المركز الأخير ليصبح في المركز التاسع عشر على بعد أربع نقاط من منطقة الأمان.

ويواجه كوربيران وفريقه طرفا سجل خمسة أهداف في كل من مبارياته الأربع الاخيرة في مختلف المسابقات، الا انّ مباراته الوحيدة في الدوري في هذه الفترة انتهت بتعادل مخيب أمام خيتافي 1 1 السبت الماضي.

وقال مدرب برشلونة الألماني هانزي فليك إنّ فريقه يتعين عليه العمل من أجل حل المشاكل الدفاعية التي واجهها ضد بنفيكا قبيل مباراة فالنسيا.

وأشار المدرب الألماني "من المهم أن نتحدث عن هذا الأمر، لأن المنافسين المقبلين سينظرون إلى هذه المباراة وعلينا أن نجعلها أفضل، وسنفعل ذلك".

وتابع "سنتدرب على هذا الأمر، إذا كان ذلك ممكنًا، أو يمكننا (مناقشته) في الاجتماع، يمكننا القيام ببعض الأمور الفنية".

وأوضح "سنحلل كل شيء وسنظهر (لللاعبين) ما يجب علينا القيام به بشكل أفضل".

وسجل هداف "لا ليغا" هذا الموسم البولندي روبرت ليفاندوفسكي هدفين خلال منتصف الاسبوع من نقطة الجزاء لكنه كان قد سجل هدفا واحدا في المباريات الخمس الأخيرة في الدوري.

ونجح خيتافي ايضا في احتواء نجم برشلونة الشاب لامين جمال وهو أمر لم تنجح به سوى قلة من الفرق هذا الموسم.

وحثّ كوربيران فريقه على مواصلة التطور قبل الزيارة المزمعة الى برشلونة وقال مدرب فالنسيا "يتعين علينا أن نواصل التطور، وسأحاول الاستفادة القصوى من كل مباراة نخوضها".

وتابع "لست هنا لأقول إننا يجب أن نتطور من أجل التطور، فهذه حقيقة في كرة القدم. الفريق يتطور من حيث الشخصية والتفاني والالتزام، ومن المهم للغاية تعزيز ذلك".

وسبق لفالنسيا أن هبط مرة واحدة في تاريخه في عام 1986، قبل أن يصعد مجددا في العام التالي.

وستكون صورته المستجدة تحت قيادة كوربيران تحت المجهر في حال استطاع انتزاع نقطة أو أكثر أمام برشلونة المنافس على اللقب وهو أمر قد يكون حاسما في نهاية الموسم من أجل تفادي الهبوط.

من ناحية أخرى، يبحث ريال مدريد عن فوزه الرابع تواليا منذ خسارته أمام برشلونة 2 5 في نهائي الكأس السوبر الإسبانية في جدة، عندما يحل ضيفا على ريال بلد الوليد السبت.

ونجح ريال في فرض هيمنته على الصدارة عقب إخفاقات برشلونة المتكررة في الاسابيع الماضية وسقوط اتلتيكو الثاني بفارق نقطتين عنه في الجولة الماضية أمام ليغانيس (0 1).

لذا، سينشد فريق العاصمة الآخر، أتلتيكو، استعادة نغمة الفوز محليا عندما يستضيف فياريال متسلحا ايضا بفوزه على باير ليفركوزن بطل المانيا في دوري أبطال أوروبا 2 1.

ولن تكون المباراة سهلة ابدا على رجال المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني بمواجهة فياريال صاحب المركز الخامس (33) والطامح لحجز مكان له في إحدى المسابقات القارية الموسم الماضي، حيث يبتعد بفارق ست نقاط عن أتلتيك بلباو الرابع الذي يستضيف بدوره ليغانيس الأحد.

لاعب تحت المجهر: خوليان ألفاريس

يقدم مهاجم مانشستر سيتي الإنكليزي السابق، الأرجنتيني خوليان ألفاريس أداء كبيرا مع أتلتيكو في الفترة الاخيرة، حيث سجل هدفين ليقود فريقه لتعويض تأخره امام ليفركوزن في منتصف الأسبوع.

وشكل ألفاريس مع الفرنسي أنطوان غريزمان ثنائيا قويا في خط المقدمة وهو ما أعطى أتلتيكو زخما في سعيه للمنافسة على اللقب.

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