شكرا لقرائتكم خبر عن حريق سيارة شقيق عمرو دياب.. اعرف عقوبة إتلاف ممتلكات الغير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت التحقيقات الأولية فى البلاغ المقدم من أحد الأشخاص ويعمل سائقا خاصا عند شقيق المطرب عمرو دياب، ويقيم بمنطقة الحوامدية، أن شخصا وبصحبته 2 آخرين، سكبوا على السيارة، محل الواقعة وبها بعض الأشخاص، مادة سريعة الاشتعال، مما تسبب ذلك فى إشعال النار فيها.

وأشارت التحقيقات، إلى أن مرتكب الواقعة على خلافات سابقة مع السائق وقرر الانتقام منه، وأضاف المتهم أمام رجال المباحث انه لم يكن يعلم أن السيارة ملك شقيق الفنان عمرو دياب.



وحددت مواد القانون المصرى، العديد من العقوبات التى تواجه تهمة إتلاف مال الغير، وفقًا للمادة 361"، والتى يتساءل عنها العديد من المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعى، وإن إتلاف مال الغير عمديًا جنحة، عقوبتها الحبس لمدة 6 أشهر والغرامة المالية.

وترتفع العقوبة إلى الحبس مدة لا تجاوز العامين، وغرامة مالية فى حالة إذا كانت قيمة الإتلاف تجاوزت الـ50 ألف جنيه، أما عن عقوبة البلطجة واستعراض القوة المنصوص عليها بالمادة 375 مكرر بقانون العقوبات، قضت بمعاقبة المتهمين باستعراض القوة والتلويح بالعنف والبلطجة مدة لا تقل عن سنة.

ويتم تغليظ عقوبة البلطجة واستعراض القوة، لتتراوح ما بين 2 : 5 سنوات إذا ما اصطحب المتهم فيها حيوان مفترس أو وقعت من شخصين أو أكثر، أو اصطحب خلالها المتهمين عصى أو مواد حارقة.