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وأيد 94% من القراء مطالب تكثيف حملات توعية الطلاب بالالتزام بالأخلاق ونبذ العنف، بينما عارض 6% من القراء مطالب تكثيف حملات توعية الطلاب بالالتزام بالأخلاق ونبذ العنف.

شكرا لقرائتكم خبر عن %94 من القراء يؤيدون مطالب تكثيف حملات توعية الطلاب بالالتزام بالأخلاق والان مع تفاصيل الخبر

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية