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شكرا لقرائتكم خبر عن %94 من القراء يؤيدون مطالب تكثيف حملات توعية الطلاب بالالتزام بالأخلاق والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تكثيف حملات توعية الطلاب بالالتزام بالأخلاق ونبذ العنف؟، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف حملات توعية الطلاب بالالتزام بالأخلاق ونبذ العنف.
وأيد 94% من القراء مطالب تكثيف حملات توعية الطلاب بالالتزام بالأخلاق ونبذ العنف، بينما عارض 6% من القراء مطالب تكثيف حملات توعية الطلاب بالالتزام بالأخلاق ونبذ العنف.
نتيجة الاستطلاع
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