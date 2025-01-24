شكرا لقرائتكم خبر عن حماية المنافسة: قطر القابضة تطلب الاستحواذ على 33,33% من أسهم ساوبر هولدنج إيه جى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدمت شركة قطر القابضة ال ال سي بطلب إلى جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بطلب للاستحواذ على نسبة 33,33% من أسهم شركة ساوبر هولدنج إيه جي.

وقبل أيام أعلن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الموافقة على عدة طلبات للاستحواذ، ضمت كلا من استحواذ شركة تي سي إل تشاينا ستار اوبتواليكترونيكس تكنولوجي كو إل تي دي على 80% من أسهم شركة إل جي ديسبلاي تشاينا كو إل تي دي، وطلب استحواذ شركة ستورا إنسو أويج على 621 سهم بنسبة 100% من إجمالي أسهم شركة جونيكالا أوي، وطلب استحواذ صندوق استثمار تنمية كابيتال فينتشرز2 كوبيراتيف يو إيه على نسبة 21% من أسهم شركة فيتال فارما كونكشنز.

وتعمل شركة قطر القابضة ال ال سي في مصر من خلال أطرافها المرتبطة في الاستثمار في مجال العقارات والبنوك وغيرها. بينما تعمل شركة ساوبر هولدنج إيه جي في مصر من خلال أطرافها المرتبطة في مجال تصدير السيارات وقطع الغيار إلى مصر.