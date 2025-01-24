شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى أمام السيب العمانى فى نصف نهائى البطولة العربية للطائرة والان مع تفاصيل الخبر

يواجه فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى نظيره السيب العمانى فى الخامسة و النصف بتوقيت القاهرة بنصف نهائى البطولة العربية للأندية التى تقام في قطر.

وفاز فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى على نظيره السلام العمانى بنتيجة3-0 فى إطار ربع نهائى البطولة العربية .

ونجح الأهلي في تحقيق العلامة الكاملة بالدور الأول بالفوز على كل من، أربيل العراقي ودار كليب البحريني والشرطة القطري، بينما حقق الزمالك الفوز فى مواجهتين أمام السيب العمانى و الهلال الليبى و خسر أمام الكويت الكويتى فقط.

تضم قائمة الزمالك كلا من: "أحمد يوسف عفيفي - أشرف اللقاني - محمد رضا "الهو" - محمد مجدي "الجون" - محمد مصطفى كامل "لعبة" - محمد عادل سلامة "دولا" - ياسين محمد - شريف الشرقاوي - عبد الرحمن أحمد الشحات - عمرو أحمد الزمر - مروان الصافي - ديميتري - ماتيوس يوزويك".

وتضم بعثة رجال الطائرة فى قطر 14 لاعبًا هم: حسام يوسف وعبد الحليم عبو ومحمد رمضان ويوندر جارسيا ومحمد عسران وعبد الرحمن الحسيني وإسلام عبد السميع وأحمد عزب وأندريا سانتانجيلو وسيف عابد ومصطفى جابر وزياد أسامة وعبد الرحمن سعودي ومحمد عثمان.