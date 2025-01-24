شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى إجراءات نصف الإكليل فى الكنيسة الأرثوذكسية؟ والان مع تفاصيل الخبر

يعتبر الزواج من الأسرار المقدسة فى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، حيث يتمتع بقدسية خاصة ويحتاج العديد من الإجراءات والأوراق الهامة، بالإضافة إلى العديد من النصائح الهامة من الأب الكاهن للمخطوبين والمتزوجين، لمساعدتهم على العيش حياة سعيدة ومستقرة.

وقال الأب دوماديوس كاهن كنيسة مارمرقس بأسوان فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن الكنيسة تنصح العروس والعريس بإطالة مدة التعارف قبل إجراءات الخطوبة حتى يكون هناك مزيد من التفاهم قبل المحاضر الرسمية، وبعد ذلك تطلب الكنيسة من المتقدمين أن يحصلوا على كورس فى معاهد المشورة فى المعادى وفى حلوان يدعى كورس المشورة ويكون شهادة معتمدة عن اجتياز كورس به محاضرات ونصائح لكيفية التعامل وتجنب المشاكل فى الحياة الزوجية واستقرار المنزل لأن الوصية الإنجيلية تقول ليس بعد اثنين بل واحدا ويكون هناك مزيد من الترابط بين العائلتين وتقارب فى الفهم وفى العلم.

وبعد ذلك يتم توجيههم لمستشفى معتمد لعمل التحليل الطبى الخاص بما قبل الزواج ويزداد عليها عمل السونار على الأنثى بحيث تكون كل الإجراءات واضحة بالتحاليل وأشعات واختبار أمراض نفسية وكشف عن أمراض الذكورة، فإذا تبين أى جديد لابد أن تعلم الكنيسة به الطرف الآخر ويكتب تقرير إنه على علم بذلك إذا أصر على إتمام الخطبة.

وتابع أنه لابد أن يقدم كل منهما شهادة خلو موانع وهى التى تفيد أن كلا منهما غير مرتبط بخطبة أو زواج والشهادة تكون من الأب الكاهن المخصص لخدمة منطقة سكن كلا منهما وتقدم للمطرانية موقع عليها من الكاهن وتحت مسئوليته وموقع عليها من الخطيب أو الخطيبة ومكتملة كل البيانات هل له خطوبة سابقة أو زواج سابق إذا كان أو من عدمه ويوضع على الشهادة صورة العريس أو صورة العروسة ويرفق صورة الرقم القومى لبطاقة سارية المفعول لمراجعة وتأكيد البيانات ويتم تحديد موعد الخطبة "نصف الإكليل" الذى يحدده العروسين مع الأب الكاهن ومكتب المطرانية.

ويتم بعد ذلك إجراء الأوراق الرسمية التي يوقع عليها العريس والعروس ووكيلهم واثنين من الشهود ويجب أن يحملوا بطاقات رقم قومى سارية المفعول وعمل محاضر رسمية بذلك.

ويجب أن يكون الزواجان من متحدى الطائفة والملة ويجب مراعاة السن القانونى والخلو من الأمراض فلا يجوز عمل محاضر لخطبة أثنى أقل من 17 سنة على أن يتم الإكليل بعد تجاوز 18.

وأوضح القمص ميخائيل جرجس أنه لا ينصح بالحفلات الصاخبة بعد الخطوبة لأنهم أخدوا البركة من الكنيسة.

وتابع أنه إذا لم يحدث اتفاق فى فترة الخطوبة الكنيسة تسمح بعمل محاضر تحت عنوان العدول عن الخطبة وهى تعتبر انفصال الشخصين عن بعضهم وكل شخص له مطلق الحرية أن يخطب شخصية أخرى.