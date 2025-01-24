الضغط والسكر من أخطر أسباب توقف القلب

حذر طبيب متخصص في أمراض القلب في مصر من مشكلة إهمال تشخيص الضغط والسكر، لأنه يتسبب في حدوث الأزمات القلبية، وتوقف القلب المفاجئ، وخاصة لدى الشباب.

وقال د. جمال شعبان، استشاري القلب، والعميد السابق لمعهد القلب القومي في مصر إن مشكلة توقف القلب المفاجئ أصبحت ملحوظة لدى الشباب، تحت سن 35 عاماً، مشيراً إلى أن هذه المشكلة لها أسباب متعددة، منها أسباب صحية، وأخرى تتعلق بالسلوكيات ونمط الحياة.

وأوضح أن الأسباب الصحية تشمل الاختلال الكهربي في القلب، أو اعتلال في عضلة البطين الأيمن أو الأيسر، وحدوث جلطة في الشريان التاجي، بسبب الكولسترول الوراثي أو الكوليسترول المرتفع الناجم عن العادات الغذائية، أو وجود تضخم بالقلب.

وأضاف أن الأسباب الصحية تشمل أيضاً عدم التشخيص، مثل السكر غير المتشخص، والضغط المرتفع غير المتشخص، مشيراً إلى أن ربع المصريين فوق 18عاماً يعانون من مشكلة الضغط غير المتشخص.

وقال إن متلازمة ما بعد كورونا تتسبب في مشكلة توقف القلب المفاجئ، وكذلك التاريخ الطبي للأسرة، مثل وجود تاريخ وراثي لحدوث السكتة القلبية في سن صغيرة.وأوضح شعبان، في تدوينة توعوية على صفحته بموقع «فيس بوك» أن هناك أسباباً أخرى تتعلق بنوعية بالسلوكيات أو نمط الحياة المتبع، مثل تناول المكملات الغذائية أو الهرمونات أو المخدرات والتدخين، والمسكنات، وكذلك تناول «الفاست فود» و«الأكلات الديليفري» الغنية بالكوليسترول الضار والدهون المشبعة، إلى جانب مشكلة الوزن الزائد وقلة الحركة، وعدم ممارسة المشي والرياضة، وكذلك التعرض لضغوط الحياة والحزن الشديد، الذي يكسر القلب.

وأكد أن الوقاية من مشكلة توقف القلب المفاجئ تبدأ من اكتشاف ضغط الدم وضبطه، وفحص مستوى السكر والكولسترول وضبطهما، مشدداً على ضرورة الحرص على إجراء رسم القلب العادي، لأنه من الممكن أن يحل مشكلات كثيرة، كما يجب اجتناب التدخين، والمخدرات، والمكملات الغذائية، والهرمونات، والمسكنات.وشدد على ضرورة متابعة ما بعد كورونا، والحفاظ على الوزن، وممارسة المشي يومياً، والتزام الهدوء النفسي والسكينة النفسية، عبر التكيف مع ضغوط الحياة.

صحيفة الخليج