بالفيديو.. الخليج 365 في ليلة أحلام احتفاءً بالألبوم الجديد العناق الأخير بموسم الرياض

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 24 يناير 2025 07:23 مساءً - قدّمت الفنانة أحلام في إطار الليالي الغنائية في موسم الرياض بنسخته الخامسة، على مسرح أبوبكر سالم، ليلةً استثنائية مميزة، وذلك بتنظيم شركة بنش مارك، تميّزت الليلة بكونها تدشيناً لألبومها الجديد "العناق الأخير" في أمسية موسيقية شاملة، غنّت فيها أيضاً مجموعة من أروع أعمالها السابقة، وبقيادة المايسترو أمير عبدالمجيد.

دشّنت أحلام خلال الحفل ألبومها الجديد لعام 2025، الذي جاء تحت شعار: صُنع في السعودية، وحمل عنوان: “العناق الأخير”. وقدّمت لجمهورها باقةً مختارة من أغاني الألبوم الجديد، إلى جانب أغانيها الكلاسيكية المحبوبة.

وفي كلمتها خلال الحفل، عبّرت أحلام عن امتنانها العميق للجمهور السعودي، موجّهة شكرها للهيئة العامة للترفيه، ولرئيس مجلس إدارة GEA المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ. كما عبّرت عن شكرها للشركة المنظمة بنش مارك ولرئيسها التنفيذي محمد زكي حسنين.



ووعدت الجمهور بأمسية استثنائية، وهو ما تحقق بالفعل؛ حيث أُطلقت أغاني الألبوم قبل الحفل وحققت تفاعلاً واسعاً؛ خاصة أغنية "الله يهب له حظ" التي نالت إعجاب عشاق الخطوة الجنوبية.

الأغاني التي قدّمتها منوّعة؛ حيث بدأت بـ وحشتوني، وأبيك، ويا ليل يا جامع، وفضها سيرة، والعناق الأخير، ورأس القمة، ولما قلبي، ومستغرب، والله يرحمه، والليل ساده، وتعبت، وناويلك على نية، وأدري تغيرت، وقلب اللي، وما يصح إلا الصحيح، وبرحل وحزين، وأكثر من أول، ووياي واحنا هل العوجا.



امتازت الليلة بحضور جماهيري مكتمل العدد، وتزيّن المسرح بديكورات خاصة أضفت رونقاً رائعاً على الأمسية، إلى جانب تقديم ضيافة متنوّعة وهدايا تذكارية مميزة.

كما قامت أحلام بإهداء الحضور فروات للتدفئة؛ تعبيراً عن تقديرها لجمهورها الوفي.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».