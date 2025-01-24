الخليج اليوم .. الأمم المتحدة: وقف كل التحركات الرسمية بمناطق سيطرة الحوثي

الرياض - كتب موسى القحطاني -

علقت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، جميع تحركاتها الرسمية إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين وداخلها حتى إشعار آخر.

وقالت الأمم المتحدة في بيان، إن القرار اتخذ لضمان سلامة موظفيها بعد احتجاز سلطات الحوثيين مزيدا من الموظفين في منطقة صنعاء، أمس الخميس.

وكان البيت الأبيض قد أعلن، الأربعاء، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقع على أمر تنفيذي يعيد تصنيف الحوثيين في اليمن "منظمة إرهابية أجنبية".

وقال في بيان إن "أنشطة الحوثيين تهدد أمن المدنيين والموظفين الأميركيين في الشرق الأوسط وسلامة أقرب شركائنا بالمنطقة واستقرار التجارة البحرية العالمية".

كما أضاف أن السياسة الأميركية ستكون العمل مع الشركاء الإقليميين "للقضاء على قدرات وعمليات الحوثيين وحرمانهم من الموارد، وبالتالي إنهاء هجماتهم على الأفراد والمدنيين الأميركيين والشركاء الأميركيين والشحن البحري في البحر الأحمر".

يشار إلى أن هذه الخطوة تفرض عقوبات أشد من تلك التي فرضتها إدارة الرئيس السابق جو بايدن على الحوثيين المدعومين من إيران.

وذلك رداً على هجماتهم على حركة الشحن التجاري في البحر الأحمر وعلى سفن حربية أميركية معنية بالدفاع عن هذا الممر المائي الهام.

وفي أواخر فترة ولاية ترامب الأولى في 2021، بدأ وزير خارجيته آنذاك مايك بومبيو عملية تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية، لكن خليفته أنتوني بلينكن ألغى هذا التصنيف بعد فترة قصيرة لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى اليمن.

ومنذ بداية النزاع في قطاع غزة، هاجم الحوثيون إسرائيل والسفن التجارية الدولية مرارا دعما لحركة حماس.

وردا على ذلك، هاجمت إسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا أهدافا للحوثيين في اليمن.

وتدور حرب أهلية في اليمن منذ عام 2014، ويعيش معظم السكان في مناطق تحت سيطرة الحوثيين.