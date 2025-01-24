لهذا السبب اجتمع محمد إمام مع عمرو دياب في دبي!

محمد إمام لعمرو دياب :شكرًا من هنا لبكره

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عمرو دياب يطلق سلسلة فنادق

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محمد إمام يعيد تقديم "شمس الزناتي"

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كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 24 يناير 2025 07:23 مساءً - اجتمع الفنانمع النجمفي دبي، وذلك أثناء احتفال الأخير بافتتاح أحد المشاريع الاستثمارية له، وسط أجواء الفرح والرقص على أغنياته.وسط أجواء الفرح والرقص على أنغام أغاني النجموالذي افتتح أحد مشاريعه الاستثمارية في دبي، بحضور الفنان، والذي حرص من جانبه على مشاركة عمرو الاحتفال ونشر صورة جمعتهما عبر حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام" وعلق عليها.وحرص محمد إمام على توجيه رسالة شكر للنجم عمرو دياب من خلال حسابه على "إنستغرام"، قال فيها :" في حياتنا ناس هما الاساس .. حقيقي شكراً من هنا لبكره".أطلعوا على شيرين عبدالوهاب لا زالت تدفع ثمن زلات لسانها: اعرفي القصة كاملةيذكر أن الفنانأطلق أول سلسلة فنادق، تجمع بين إمكانيات الذكاء الاصطناعي والموسيقى في الوطن العربي بأكمله، وذلك بالتعاون مع إحدى شركات التطوير العقاري والرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي.وتهدف الشراكة إلى إحداث ثورة في قطاع الضيافة عبر سلسلة فنادق وشقق فندقية فاخرة تتميز بمزج التصاميم الهندسية الملهمة مع الموسيقى والرفاهية وأنظمة الذكاء الاصطناعي.من جهة آخرى يُعيد الفنانتقديم فيلم "شمس الزناتي" بعد 23 عاماً من تقديم والده الزعيم عادل إمام للفيلم، الذي تم عرضه عام ‏‏1991، وحقق نجاحاً كبيراً على المستوى الجماهيري. ويُعَدُّ من الأفلام التي ينتظرها الجمهور في كل مرة يُعرض فيها على شاشات ‏التلفزيون.‏وكان قد قرروالقائمون على الفيلم تسمية الفيلم بـ"شمس الزناتي -البداية" ولا سيَّما أن القصة تدور في الفترة التي سبقت أحداث الفيلم الأساسي الذي قدَّمه عادل إمام؛ ‏حيث ستتم العودة بالزمن ليكشف الفيلم الجديد، كيف تكوَّنت شلة الزناتي، مع الالتزام بوجود معظم الشخصيات الرئيسية، وفي الوقت نفسه هناك شخصيات لن تظهر ‏لأنها لم يكن لها وجود في الماضي.حيث تعاقد القائمون على فيلم "شمس الزناتي –البداية" الذي يخرجه عمرو سلامة مع الفنانين الذين يجسدون الشخصيات الرئيسية؛ حيث يعيد محمد إمام تجسيد شخصية ‏شمس الزناتي، التي لعبها والدهفي الفيلم الأساسي. فيما يظهر أحمد خالد صالح بشخصية عبده قرانص، التي لعبها الفنان أحمد ماهر في الفيلم الأول.ويجسِّد الفنان مصطفى غريب شخصية جعيدي، التي قدَّمها الفنان الراحل إبراهيم نصر في الفيلم الأول. فيما يلعب الفنان أحمد عبد الحميد شخصية سيد سبرتو، التي ‏جسَّدها في الفيلم الأول الفنان مصطفى متولي. وتتبقى شخصية سلامة الطفشان التي قدَّمها محمود الجندي؛ حيث كان مقرراً أن يجسِّدها الفنان طه دسوقي، ولكنه ‏اعتذر.‏فيلم "شمس الزناتي -البداية" تشارك في بطولته الفنانة أسماء جلال، التي تجسِّد شخصية جديدة لم تكن موجودة في أحداث الفيلم الأول؛ حيث إنها لن تعيد تجسيد ‏شخصية حنة "سوسن بدر"، باعتبار أن شمس تعرَّف إليها في الفيلم، والأمر نفسه بالنسبة لشخصية المارشال برعي "محمود حميدة"، وكذلك شخصية الشيخ عتمان ‏‏"رشدي المهدي"؛ فلن تتواجد في أحداث الفيلم الجديد.‏في سياق آخر انضم الفنانإلى قائمة المغادرين عن موسم دراما رمضان 2025، بعد تأجيل المشروع الثاني على التوالي، الذي كان سيجمعه بالمؤلف محمد ‏صلاح العزب، والمخرجة شيرين عادل، وذلك لكون مسلسل "الكينج" يتطلب المزيد من الوقت، حيث قال العزب: "مساء الخير، بيان مهم إلى الأمة، لقد قررنا، النجم ‏محمد إمام، والمخرجة شيرين عادل، والعبد الفقير إلى الله؛ تأجيل المسلسل المزمع عرضه في رمضان 2025 إلى رمضان 2026 بإذن الله تعالى، وذلك لضيق ‏الوقت، وضخامة المشروع الذي يستلزم التصوير في دول متعددة، ويستدعي الكثير من التحضيرات؛ نظراً لطبيعة موضوعه، ونلتقي في 2026 إن عشنا وكان لينا ‏عمر بإذن الله القدير".‏يمكنكم متابعة بين عادل إمام وسمير غانم.. هشام ماجد يكشف عن ملهميه في عالم الفنلمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».