مناوي تهديدات مليشيات الجنجويد لأهل الفاشر تصطدم هذا الصباح بصخرة الفاشر الصماء

‏قال حاكم إقليم دارفور مني اركو مناوي إن تهديدات مليشيات الجنجويد لأهل الفاشر تصطدم هذا الصباح بصخرة الفاشر الصماء ، لقد هاجمت المليشيات الفاشر من خمسة محاور في لحظة واحدة ، ولكن قواتنا المسلحة والمشتركة المقاومة الشعبية لقنتهم درساً جعلهم يجرون ذيول الخيبة . قواتنا ترصد وتراقب كل تحركاتكم وان عدتم مرحباً بكم في مقبرتكم. الخرطوم – أخبار الخليج 365

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