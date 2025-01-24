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تور يتفقد محلية خشم القربة بولاية كسلا

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اسماء عثمان 0 تبليغ

  • تور يتفقد محلية خشم القربة بولاية كسلا 1/2
  • تور يتفقد محلية خشم القربة بولاية كسلا 2/2

يرافقه وزير الصحة الاتحادي… عضو مجلس السيادة صلاح الدين آدم تور يتفقد محلية خشم القربة بولاية كسلا ويتلقى تنويراً من لجنة أمن الولاية حول الأوضاع الأمنية والخدمية والإنسانية.

الجزيرة – السودان

صورة اسماء عثمان

اسماء عثمان

محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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