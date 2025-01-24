بفضل الله تعالي .. ثُمّ تضحيات الرجال الشجعان في القوات المسلحة وشباب قوات العمل الخاص تم طرد شتات مليشيات التمرد من تخوم مدينة الجبلين الحدودية بولاية النيل الأبيض إلي أقصي منطقة البعاشيم شمال التبون .. ■ الجبلين عادت إلي هدوئها وحركتها التجارية الدوؤبة ومزّقت بذلك أكاذيب وتهويل الطابور الخامس خارج الحدود والذي رسم صورة كاذبة لمليشيات التمرد التي تهيم الآن علي وجهها بين هاربٍ إلي دارفور عبر منطقة أويل وخائف مرتجف داخل أزقة مدينة الرنك علي الحدود مع دولة جنوب السودان .. ■ بمقر قيادة اللواء 70 مشاة أحد الأذرع الضاربة للفرقة 18 مشاة قضينا ظهر اليوم وقتاً عطراً مع اللواءالركن سيف الدولة محمد مرحال مشرف عمليات القطاع الجنوبي والذي يضم الفرقة 18 النيل الأبيض والفرقة 17 سنار والفرقة الرابعة النيل الأزرق .. والعميد الركن خالد سليمان هرون قائد اللواء 70 مشاة .. وتجولنا برفقتهما وصحبة المدير التنفيذي لمحلية الجبلين الأستاذ يحي الفاضل إبراهيم داخل الأسواق والمحال الخدمية بالمحلية ولمسنا روح الطمأنينة التي تكسو دواخل ووجوه الناس .. ■ شكراً عميقاً لقادة وجنود جيشنا بالجبلين .. شكراً عميقاً لنوارس العمل الخاص .. شكراً عميقاً لأهل الجبلين الذين نفَثُوا خَبَث التمرد وطهروا أرضهم من دنس عصابات التمرد العابرة للحدود .. الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد

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