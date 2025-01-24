مصطفى بكري: امضي يا سيادة الرئيس!

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وجه الإعلامي مصطفى بكري، رسالة هامة الرئيس السيسي، قائلا “امضي في طريقك يا سيادة الرئيس، امضي في بناء الوطن لأنه لدينا يقين بأنه سنتجاوز الظروف الإقتصادية الصعبة خاصة أن الدولة تسدد ديونها”
وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أنه “بنرسم خطانا نحو المستقبل لأن اللي حصل في البلد دي محصلش في أي بلد تانية، لأنه في 10 سنوات قامت الدولة بصرف 10 تريليون جنيه من اجل تطوير البنية التحتية بكافة القطاعات”.
وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن الشعب المصري واعي لما يحاك من مؤامرات ضد الوطن، مؤكدا أن الشعب المصري في جيناته حب البلد وترابها، ولن يسمح بوجود مخطط للفوضى ضد الدولة.
صدى البلد
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
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