قال مراسل “الشرق”: الجيش يفكّ الحصار عن القيادة العامة في الخرطوم. وقالت مصادر للجزيرة إنه تم التحام طلائع جيش أم درمان والكدرو مع قوات سلاح الإشارة بالخرطوم بحري. الشرق للأخبار – السودان الجزيرة – السودان

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