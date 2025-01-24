محاسب وعامل ومحامي .. أبرز مهن النجوم في دراما رمضان 2025

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 24 يناير 2025 07:23 مساءً - نحن على موعد مع شهر رمضان الكريم لعام 2025، والذي ينتظره الجمهور في كل أنحاء العالم العربي، لمتابعة العديد من الشخصيات والأعمال التي تتنوع بين الدراما والأكشن والشعبي والكوميدي والتشويقي.

وخلال هذه الأعمال يقدم النجوم شخصيات متنوعة، وسوف نستعرض في هذا الموضوع أبرز مهن النجوم التي سيجسدونها خلال المارثون الرمضاني المقبل 2025..

محمد هنيدي محامي شرير في "شهادة معاملة أطفال "

كشف الفنان محمد هنيدي خلال لقائه مع موقع " ET بالعربي"، عن ملامح شخصيته في مسلسله "شهادة معاملة أطفال"، والذي ينافس في دراما رمضان المقبل 2025، قائلًا : "الموضوع إلى حدٍ ما غريب عليا أنا شخصياً، أول مرة بعمل دور شرير من خلال شخصية المحامي عبدالستار، والموضوع مكتوب حلو إن شاء الله يعجب الناس"، وأكمل: "والراجل دا بيفوق من غيبوبة بعد 20 سنة ومعروف بتاريخه الشرس، هو دخل غيبوبة في 2005 صحي وهو في عام 2025، وأما بيصحى بيلاقي الحياة كلها اتغيرت، وبيقابل ناس وبيواجه الواقع إللي سابه من 20 عاماً".

وتابع: "عبدالستار بيبدأ يتعامل مع الصدمات إللي بتقابله في العصر الجديد والتحديات وبيحاول يصلح من ماضيه والعمل مليان مفاجآت وحواديت لأن كل واحد مكتوبله شخصيته بطريقة إنه يكون بطل مش عبدالستار بس، وإن شاءالله هتستمتعوا على مدار 30 حلقة".

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مسلسل "شهادة معاملة أطفال" من تأليف محمد سليمان عبدالملك، وإخراج سامح عبد العزيز، ويشاركه في المسلسل عدد من النجوم منهم صبري فواز، نهى عابدين، سماء إبراهيم وآخرون.

أكرم حسني طيار في "الكابتن"

وبدأ الفنان أكرم حسني، مؤخراً تصوير مسلسله الجديد "الكابتن" والذي ينتمي إلى الأعمال الكوميدية المُرتقب عرضها في رمضان المُقبل، وهو مكوّن من 15 حلقة، ويقدم خلاله أكرم دور كابتن طيار.

والعمل من تأليف عمرو الدالي، قصة أيمن الشايب، وإخراج معتز التوني، وإنتاج كريم أبو ذكري، ويُشارك في البطولة: آية سماحة، سوسن بدر، سامي مغاوري، أحمد عبدالوهاب، عمر شوقي، أحمد الرافعي، وعدد آخر من الفنانين، وتدور الأحداث في دراما اجتماعية تحمل طابعاً كوميدياً في إطار فانتازي.

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هشام ماجد طبيب شرعي في "أشغال شقة 2"

وبعد النجاح الكبير الذي حققه في موسم دراما رمضان الماضي، يعود الفنان هشام ماجد بالجزء الثاني من مسلسل "أشغال شقة"، والذي بدأ تصويره مؤخرًا، ويستكمل شخصيته في الجزء الأول وهو طبيب شرعي.

ويُشاركه البطولة كل من: مصطفى غريب، أسماء جلال، شيرين، محمد عبد العظيم، وعدد كبير من ضيوف الشرف، مثل انتصار، إنجي وجدان، إنعام سالوسة، ريم خوري، إيمان السيد، وتأليف شيرين وخالد دياب، وإخراج خالد دياب.

ويدور المسلسل في إطار درامي طريف وكوميدي لأجواء الأسرة، وتعاملها اليومي مع الخادمات وما يتبعه من مواقف، ومن المتوقع أن يتم عرض العمل في 15 حلقة فقط، مثل الموسم الأول من العمل.

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مي عمر راقصة في "إش إش"

كما كشفت الفنانة مي عمر خلال تصريحات صحفية عن تفاصيل مسلسل "إش إش"، والذي تُشارك من خلاله في دراما رمضان 2025، موضحةً أن فكرة المسلسل جريئة تتحدث عن عالم الفنانات الاستعراضيات، حيث قالت: "جرأة المسلسل في تناول الموضوع نفسه، لأننا بنتكلم عن عالم الراقصات بس بنتناوله بطريقة مختلفة".

وأكملت مي عمر: "إحنا بنعيش داخل حياتهم بجد، عاملة أزاي ومشاكلهم إيه، بندخل داخل حياتهم بشكل أكثر جرأة".

المسلسل من بطولة مي عمر، ماجد المصري، هالة صدقي، شيماء سيف، إدوارد، إنتصار، دينا، محمد الشرنوبي، عصام السقا، إيهاب فهمي، علاء مرسي، طارق النهري، وعدد آخر من الفنانين. والعمل من تأليف وإخراج محمد سامي.

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أحمد أمين لص تائب في "النُص"

كذلك بدأ الفنان أحمد أمين، مؤخرًا، تصوير مسلسل يحمل اسم "النُص" المأخوذ عن كتاب "مذكرات نشال" للباحث أيمن عثمان، وتدور أحداثها قبل قرنِ من الزمان عن حياة "المعلم عبدالعزيز النُّص"، الذي وهب حياته للنشل في مصر المحروسة، وكانت حياته بها تفاصيل مثيرة، مليئة بأسرار عالم النشالين في ذلك الزمن.

ويُجسّد أحمد أمين، خلال أحداث المسلسل شخصية نشّال يُدعى "عبد العزيز النُص"، وهو صعلوك عاش في الثلاثينيات من القرن الماضي، يحاول أن يتوب ويتربّح من مصدر حلال؛ ليجد نفسه متورطاً في صراعات وأحداث غامضة. وتتشابك الخيوط لتكشف عن شخصية معقدة ومواقف مليئة بالمفاجآت، ومن مجرد نشال يتحول النُّص بسبب بعض الأحداث المثيرة إلى بطل شعبي تتحاكى بسيرته الأجيال.

ويُشارك في بطولة مسلسل "النُّص"، بجانب أحمد أمين، كلٌّ من: أسماء أبو اليزيد، صدقي صخر، حمزة نمرة، دنيا سامي، عبد الرحمن محمد، سامية الطرابلسي، وسيناريو وحوار شريف عبد الفتاح، عبد الرحمن جاويش، ووجيه صبري وإخراج حسام علي وهو مكوّن من 15 حلقة فقط.

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ياسمين صبري محامية في "الأميرة – ضل الحيطة"

كما انضمت الفنانة ياسمين صبري، إلى قائمة النجمات المشاركات في المارثون الدرامي الرمضاني 2025، بعمل يحمل اسم "الأميرة ضل الحيطة"، تتعاون من خلاله مع أسماء وشخصيات حققت نجاحات عدة في أكثر من موسم دارمي رمضاني مع أكثر من نجم من نجوم الصف الأول، من بين هؤلاء الكاتب والسيناريست محمد سيد بشير مؤلف العمل، بالإضافة إلى المخرج إبراهيم فخر، والذي قدم العديد من التجارب الناجحة في الدراما الرمضانية أبرزها مسلسل "زلزال" وابن حلال للنجم محمد رمضان.

ولعل أهم ما يميز مسلسل ياسمين صبري "الأميرة ضل الحيطة" هي أن قصته مستوحاة من أحداث حقيقية، وهذه التيمة من الأعمال دائماً ما تحظى باهتمام واسع من قبل جمهور ومتابعي الأعمال الدرامية كونها تعبر عن مشاكل وقضايا شريحة كبيرة منهم، جاء ذلك حسبما أعلن مؤلف العمل محمد سيد بشير عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"؛ إذ أشار في تعليقه: "بإذن الله هتشوفوا عمل محترم مستوحى عن قصة حقيقية".



والجديد في مسلسل ياسمين صبري هو تجسيدها لشخصية المحامية، كما تلعب دور والدتها خلال أحداث المسلسل الفنانة سلوى عثمان؛ حيث كشفت عن هذا الأمر في تصريحات صحفية، قالت من خلالها سأقوم في مسلسل "الأميرة ضل الحيطة" بدور والدة الفنانة ياسمين صبري، وزوجي سيكون هو الفنان أحمد فؤاد سليم، العمل يحتوى على قصة مشوقة واجتماعية.

ويشارك في بطولة العمل عدد آخر من النجوم وهم نيقولا معوض، ثراء جبيل، عابد عناني وغفران محمد.

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أحمد العوضي عامل رخام في "فهد البطل"

كما يواصل الفنان أحمد العوضي تصوير مشاهده في مسلسل " فهد البطل" الذي يخوض به موسم دراما رمضان المقبل.

وينتمي مسلسل أحمد العوضي إلى تيمة الأعمال الشعبية حيث يجسد شخصية شاب يعمل عامل رخام من محافظة المنيا بصعيد مصر ترك قريته وسافر إلى القاهرة واستقر فيها، إلا أن ماضيه في الصعيد سيظل يطارده خلال الأحداث.

"فهد البطل" من تأليف محمود حمدان الذي تعاون مع أحمد العوضي في مسلسل "حق عرب" موسم رمضان الماضي 2024. في حين يتولى الإخراج المخرج محمد عبد السلام، ويشارك في البطولة كل من: أحمد عبد العزيز، ميرنا نور الدين، لوسي، عصام، صفاء الطوخي، صفوة، عزت زين، وعدد آخر من الفنانين.

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أحمد داود محاسب في "الشرنقة"

يواصل الفنان أحمد داود تصوير مشاهده في مسلسل "الشرنقة"، تمهيداً لعرضه في موسم دراما رمضان 2025، عبر إحدى المنصات الرقمية، والذي ينتمي إلى الأعمال الاجتماعية الممزوجة بالإثارة والتشويق.

وعلمت "الخليج 365" أن أحمد داود، سيظهر خلال أحداث مسلسل "الشرنقة"، في دور محاسب يُدعى "حازم" يعمل داخل إحدى الشركات الكبرى، ومعروف عنه بين زملائه التميز والإبداع في عمله، إلا أنه يُفاجئ بممارسات غير قانونية داخل الشركة، ليدخل في مواجهات وتتغير حياته رأسًا على عقب، وذلك في أجواء مليئة بالإثارة والتشويق.

يُشارك في بطولة المسلسل بجانب أحمد داود، كلّ من: مريم الخشت، صبري فواز، علي الطيب، عمرو وهبة، صلاح عبد الله، محمد عبده، ياسر عزت وآخرون، والعمل من تأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج محمود عبد التواب، وإنتاج شركة أروما، ومن المُقرر عرضه عبر منصة "واتش إت" خلال النصف الأول من شهر رمضان، فيما سيُعرض عبر إحدى القنوات الفضائية خلال النصف الثاني من الشهر الكريم.

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