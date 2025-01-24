محكمة جنايات الدمازين العامة تصدر حكما بالإعدام شنقا حتى الموت لمدان وفقا لنص المادة51 من القانون الجنائى

الدمازين - النيل الأزرق أصدرت محكمة جنايات الدمازين العامة برئاسة مولانا يعقوب احمد محمد قاضي المحكمة العامة حكما بالإعدام شنقا حتى الموت (تعزيرا) في مواجهة المتهم (ع ض م ) بعد ان ادانته في الدعوى الجنائية بالرقم(4626 ) للعام 2024 لمخالفته نص المادة 51 من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991 إثارة الحرب ضد الدولة صدر الحكم في حضور محامي الدفاع ومثل الإتهام أمام المحكمة وكيل ثاني النيابة مولانا خضر عثمان ووكيل ثاني النيابة مولانا عبد الكريم بشير توتو. سونا

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