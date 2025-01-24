للمرة المائة بعد الخمسين خسرت مليشيا التمرد معركتها المصيرية صباح الجمعة علي مدينة الفاشر

للمرة المائة بعد الخمسين خسرت مليشيا التمرد معركتها المصيرية صباح اليوم الجمعة علي مدينة الفاشر .. ■ غادر عصابات التمرد مدينة الفاشر وهي تجرجر أذيال الهزيمة .. ■ اليوم كانت كلاب صيد المليشيا تنتظر ما أسمته بالنصر الكبير لتمسح به عار هزائمها الأخيرة .. لكنها أضافت صفعة جديدة لوجهها ( المرصّع) بخيبات الهزائم المتتالية .. ■ لن تتوقف عصابات الشر العابر للقارات عن محاولات الهجوم الخاسر علي الفاشر .. وفي كل مرة ستتكسر الجرّة حتي تُوقن مليشيا آل دقلو أنها أقصر قامة من أصغر حي من أحياء الفاشر العريقة .. الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد

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