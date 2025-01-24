شكرا لقرائتكم خبر عن إلزام ورش إصلاح وسائل النقل بتوفير أدوات قياس الانبعاثات وشحن البطاريات والان نبدء بالتفاصيل

توفير المعدات

الدمام - شريف احمد - طرحت وزارة البلديات والإسكان، لائحة اشتراطات ورش إصلاح وسائل النقل، عبر منصة ”استطلاع“ بهدف تلبية احتياجات المواطنين وتحسين جودة الخدمات المقدمة، وتحسين معايير الصحة والسلامة المهنية في قطاع ورش إصلاح وسائل النقل، ورفع معيار الامتثال لمعالجة مظاهر التشوه البصري.وألزمت اللائحة المرخص له عند تسلُّم مركبة العميل للإصلاح بإيقافها داخل الورشة، ومنعت ركن المركبات ”التي تنتظر الإصلاح“ خارج الورشة.واشترطت اللائحة تزويد الورشة بالمعدات والمرافق الخاصة بالخدمات المقدمة حسب الترخيص، مع الالتزام بمتطلبات الورش الواردة ضمن اللائحة الفنية لتصنيف مراكز وصيانة وإصلاح المركبات.وأوصت اللائحة بتوفير أدوات قياس الانبعاثات من المركبات، وتوفير معدات شحن بطاريات المركبات، وأدوات لرفع ونقل المعدات الثقيلة داخل الورشة، وتوفير خزانة لحفظ الأدوات أو تجهيز غرفة تخزين للمعدات والقطع المستخدمة في الورشة برفوف تتناسب مع كمية المعدات والقطع وتضمن عدم تكدسها وسهولة الوصول لها.وألزمت اللائحة المرخص له بتوفير حاجز زيوت لفصل الزيوت ومنعها من التسرب إلى شبكة الصرف الصحي، تعليمات منها فحص حاجز الزيوت مرة واحدة على الأقل كل 3 أشهر أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك وتسجيل الفحوصات في السجل المخصص لذلك، وتنظيف الحاجز بشكل دوري يضمن عدم تجمع الترسبات.وأكدت على أهمية جمع الزيوت المستعملة داخل خزان مخصص لذلك قبل التخلص منها خلال الشركة المعنية بإعادة التدوير أو الناقل المعتمد للنفايات، وتوفير معدات التنظيف الخاصة بالتعامل مع تسريبات المواد «مثل المواد الممتصة للسوائل والقابلة لإعادة الاستخدام، وتنظيف التسريبات «حال حدوثها» بواسطة المواد الممتصة للسوائل والمعدات المخصصة لهذا الغرض، وإعادة المنطقة المتأثرة إلى حالتها قبل التسريب. ​واشترطت توفير وسائل الدفع الالكتروني، مع حظر رفض استخدامها، ووضع ملصق لخيارات الدفع المتوفرة على واجهة المنشأة أو داخلها، والتأكيد على كافة متطلبات مكافحة الحرائق، وكاميرات المراقبة الأمنية، ومنع التدخين بكل أنواعه.ونصت على توفير منحدر للأشخاص ذوي الإعاقة في حدود الورشة أو المنشأة، ويستثنى من ذلك الورش المتواجدة في مباني توفر متطلبات للأشخاص ذوي الإعاقة، وأن يكون المنحدر خالياً من العيوب ولا يؤثر على الرصيف الخارجي ولا يسبب أي تشوه بصري، وأن يكون الدرج والمنحدر ضمن حدود المنشأة.