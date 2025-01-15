أستراليا المفتوحة: ديوكوفيتش يحطما رقما قياسيا جديدا ويتأهل برفقة ألكاراس وخروج مدو لتشينوين

الرياص - اسماء السيد - ملبورن : استعاد الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف السابع عالميا توازنه بعد خسارة مجموعة للمباراة الثانية تواليا ليبلغ الأربعاء الدور الثالث من بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، محطما في الوقت ذاته الرقم القياسي للسويسري روجيه فيدرر بخوض أكبر عدد من المباريات في منافسات الفردي بالبطولات الكبرى "غراند سلام".

وواجه إبن الـ 37 عاما اختبارا صعبا مرة أخرى من البرتغالي المتأهل من التصفيات جايمي فاريا قبل أن يهزمه 6 1، 6 7 (7/4)، 6 3 و6 2 على الملعب الرئيس "رود لايفر" ويضرب موعدا في الدور المقبل مع التشيكي توماش ماخاتش (26).

كذلك، حجز الإسباني كارلوس ألكاراس المصنف ثالثا مقعده في الدور الثالث، بفوزه على الياباني يوشيهيتو نيشيوكا بسهولة 6 0 و6 1 و6 4.

وخاض ديوكوفيتش مباراته الـ 430 في "غراندسلام" لينفرد بالرقم القياسي على مستويي الرجال والسيدات في الحقبة المفتوحة، أمام فيدرر (429) والنجمة الأميركية السابقة سيرينا ويليامس (423).

وبمعزل عن الثلاثي، لم يخض أي لاعب أو لاعبة قط 400 مباراة أو اكثر.

وقال ديوكوفيتش المتوج عشر مرات في ملبورن "أنا أحب هذه الرياضة، وأحب المنافسة".

وأضاف "أحاول أن أقدم أفضل ما لدي في كل مرة. لقد مضى أكثر من 20 عامًا منذ أن شاركت في بطولات الغراند سلام على أعلى مستوى".

تابع "سواء فزت أو خسرت، سأبذل قصارى جهدي في الملعب. أشعر بالامتنان لأنني حققت رقمًا قياسيًا آخر".

وعانى ديوكوفيتش أيضا الامرين لاجتياز عقبة منافسه الاميركي نيشيش باسافاريدي (107) في الدور الأول قبل ان يهزمه بعد أربع مجموعات.

وبدأ الصربي مباراته امام فاريا على نحو جيد ففاز على إرساله ثمّ كسر إرسال منافسه ليتقدم 3 1.

وجدد الفائز بـ 24 بطولة كبرى كسر ارسال فاريا ليتقدم 5 1، قبل أن يحسم المجموعة الأولى في 30 دقيقة.

لكن فاريا الذي حقق في الدور الأول فوزه الأول على الإطلاق في جولة المحترفين على حساب الروسي بافيل كوتوف، ضرب بقوة في المجموعة الثانية كاسرا إرسال ديوكوفيتش مرتين ليتقدم 4 2.

إلا أن خبرة ديوكوفيتش أعادته إلى المنافسة من جديد بكسر إرسال منافسه، ليعادل النتيجة ويفرض شوطا لكسر التعادل.

وهذه المرة حافظ فاريا على هدوئه ليحسم الشوط الفاصل ويفرض التعادل في المباراة. واستعاد ديوكوفيتش إيقاعه من جديد بالتزامن مع إغلاق سقف الملعب بسبب المطر وبسط هيمنته الكاملة ليحسم المجموعتين التاليتين لمصلحته.

من جهته، تغلب ألكاراس الباحث عن اللقب الكبير الوحيد الذي لم يحرزه بعد في مسيرته الشابة، على نيشيوكا بسهولة، في لقاء استغرق ساعة و20 دقيقة فقط.

وحافظ ألكاراس على سجله الخالي من خسارة أي مجموعة بعدما سبق أن تغلب على الكازاخستاني ألكسندر شيفشينكو (77) في الدور الأول.

ويلتقي ألكاراس في الدور المقبل مع البرتغالي نونو بورغيش (33) الفائز على الأسترالي جوردان تومسون (27) 6 3 و6 2 و6 4.

وبحال فوزه في ملبورن، سوف يصبح ألكاراس أصغر لاعب في التاريخ يفوز بالبطولات الأربع الكبرى.

تشينوين تودع المنافسة

ولدى السيدات، عانت البيلاروسية أرينا سابالينكا حاملة اللقب والمصنفة اولى عالميا على إرسالها قبل أن تهزم الاسبانية جيسيكا بوساس مانيرو 6 3 و7 5. وهذا الفوز السادس عشر تواليا لسابالينكا على الملعب الرئيس في ملبورن، حيث تواصل سعيها لإحراز اللقب الثالث تواليا.

وتلتقي البيلاروسية في الدور المقبل الدنماركية كلارا تاوسون (42).

وقالت سابالينكا عن مانيرو "قدمت أداء رائعا اليوم وكانت مباراة صعبة للغاية. كنت أتوقع هذا الأداء منها وأنا سعيدة حقا لأنني تمكنت من الفوز بهذه المباراة".

وودعت الصينية جنغ تشينوين وصيفة النسخة الماضية والمصنّفة الخامسة عالميا المنافسات الأربعاء، في أكبر مفاجآت النسخة الحالية، بسقوطها امام الألمانية لورا سيغموند الـ 93 عالميا 6 7 (7/3) و3 6.

وقالت سيغموند "كنت أعلم أنه يجب أن أقدم أفضل ما لدي من أداء في التنس. لم يكن لدي ما أخسره لذا قلت لنفسي أن أتحرك بحرية".

بدورها، قالت جنغ (22 عاما) المتوجة الصيف الماضي بالميدالية الأولمبية الذهبية، والتي بدت غاضبه خلال اللقاء حيث تبخرت آمالها في الظفر بباكورة ألقابها الكبرى "هذه هي كرة المضرب. لا شيء أكثر من ذلك".

وعوضت اليابانية ناومي أوساكا المصنفة أولى عالميا سابقا خسارتها للمجموعة الاولى لتهزم التشيكية كارولينا موخوفا 1 6 و6 1 و6 3.