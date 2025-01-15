أضرار الأجهزة الذكية على الأطفال والمراهقين وكيف يمكن تحديد ساعات الشاشة

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 15 يناير 2025 10:23 صباحاً - من الهواتف الذكية ووسائل التواصل الاجتماعي إلى الألعاب القائمة على التلفزيون والأجهزة اللوحية ، يتنقل أطفال اليوم. إلا أن الاستخدام المفرط للتكنولوجيا يمكن أن يكون له آثار صحية وجسدية ضارة. هذا لا يعني أن الآباء بحاجة إلى حظر التكنولوجيا تمامًا ، ولكن من المهم أن يكونوا على دراية بالآثار المحتملة للتكنولوجيا على الأطفال وأن يطوروا استراتيجيات للحد من وقت أطفالهم أمام الشاشات، حتى لا يصل الطفل أو المراهق إلى مرحلة تدني احترام الذات، وتجميد الطاقة البدنية له. فما هو رأي الاختصاصيين التربويين والبدنيين؟.

العلاقة بين السمنة عند الأطفال والتكنولوجيا

شجع أطفالك على اللعب بالخارج

وفق الباحثين في جامعة "مينهو" البرتغالية، فإن انشغال الأطفال بالشاشات أثناء تناولهم للطعام، يحول دون إدراكهم أنهم شبعوا. وقال الباحثون، إن الأطفال الذين سمح لهم باستخدام الأجهزة الذكية أو مشاهدة التلفزيون أثناء تناول الطعام، كانوا أكثر عرضة بنسبة 15 في المئة لزيادة الوزن مقارنة بأولئك الذين لم يسمح لهم بذلك. ونظرًا لأن الأطفال يقضون وقتًا أطول في الكتابة أو النقر على الشاشة، فإنهم بطبيعة الحال يقضون وقتًا أقل بالخارج أو يشاركون في الأنشطة البدنية. وجدت الأبحاث أيضًا أن الأطفال والمراهقين قد ينخرطون في تناول الطعام العشوائي أثناء مشاهدة التلفزيون أو لعب ألعاب الفيديو. نتيجة لذلك ، نشهد زيادة في معدلات السمنة لدى الأطفال والمراهقين.

لذلك شجع أطفالك على اللعب بالخارج. إذا سمح الوقت، انضم إليهم في اللعب في الهواء الطلق. يمكنك ممارسة الألعاب ، مثل لعبة الغميضة أو الاستيلاء على الكرة واللعب في المنتزه. سيستمتع أطفالك بالوقت الإضافي الذي يقضونه معك وممارسة الرياضة والوقت بالخارج سيساعدهم على حرق الطاقة والنوم بشكل أفضل.

الآثار السلبية للتكنولوجيا على التنمية الاجتماعية للأطفال

كن على دراية بأنواع مواقع الويب التي يزورونها والألعاب التي يلعبونها عبر الإنترنت

عندما يقضي الأطفال وقتًا طويلاً على وسائل التواصل الاجتماعي، فقد يؤدي ذلك إلى تدني احترام الذات. بسبب مقارنة المراهقين أنفسهم بأقرانهم. بشكل عام ، يمكن أن يتسبب استخدام التكنولوجيا للأطفال في حدوث مشاكل اجتماعية وسلوكية لدى الأطفال لأنها تقلل مقدار الوقت الذي يقضيه الأطفال في التفاعل مع الآخرين.

تأكد من مراقبة استخدام طفلك لوسائل التواصل الاجتماعي وكن على دراية بأنواع مواقع الويب التي يزورونها والألعاب التي يلعبونها عبر الإنترنت. قم بإعداد أدوات الرقابة الأبوية على أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية والأجهزة اللوحية لحظر المواقع والتطبيقات غير الملائمة. حاول أيضًا إبقاء الكمبيوتر أو وحدة التحكم في الألعاب أو التلفزيون في غرفة مشتركة حتى تتمكن من الإشراف على استخدام طفلك للتكنولوجيا.

هناك طريقة رائعة أخرى للحد من وقت الشاشة وتشجيع النشاط البدني والتفاعل الاجتماعي وهي تسجيل أطفالك في دوري رياضي. بهذه الطريقة ، سيكون لديهم ممارسات وألعاب منظمة ستسمح لهم ليس فقط بالتمرين ولكن أيضًا أن يكونوا اجتماعيين مع الأطفال الآخرين في سنهم.

التكنولوجيا وتشتيت الانتباه

أصبح الأطفال اليوم مجهزين للإرضاء الفوري

باستخدام الإنترنت و YouTube ، يمكنك مشاهدة عرض أو الاستماع إلى أغنية على الفور تقريبًا ، ويمكنك أيضًا تخطي الإعلانات التجارية. نتيجة لذلك ، أصبح الأطفال اليوم مجهزين للإرضاء الفوري ؛ يفعلون ما يريدونه الآن. فيصعب عليهم التركيز ويسهل تشتيت انتباههم بالأصوات والإشعارات المستمرة. وفقًا لدراسة بحثية في كندا، منذ زيادة استخدام التكنولوجيا (حوالي عام 2000)، انخفض متوسط ​​مدى الانتباه من 12 ثانية إلى ثماني ثوان.

لذلك لا بد من حظر استخدام الهاتف الذكي أثناء العمل على الواجبات المنزلية، وتشجيع المحادثة والتفاعل أثناء وقت العشاء، وإيقاف تشغيل التلفزيون أثناء قراءة الأطفال. شجع أطفالك على قضاء بعض الوقت مع الأصدقاء في أنشطة لا تتضمن شاشات ، مثل ألعاب الطاولة والكتب والألغاز.

فإن الاعتماد المكثف على التكنولوجيا يجلب متاعب لا يُمكن التغافل عنها، إذ يؤثر الاستخدام المفرط للأجهزة الرقمية على الصحة البدنية للطفل ويحد من فرص التفاعل الاجتماعي التي تعد ضرورية لنموه المعرفي والعاطفي. لذلك، من الضروري دمجها لتكون أداة مستخدمة بشكل مدروس بدلا من هواية مستهلكة، وهنا يكمن دور الأهل في تعزيز ثقافة الحوار المفتوح حول المخاطر والفوائد المحتملة للتكنولوجيا وتقنين استخدامها، وكذلك إظهار المسؤولية وتوفير الدعم العاطفي الذي يقلل من اعتماد الأبناء على التفاعلات الرقمية.

إدارة وقت الشاشة

حاول مراقبة ما يفعلونه وأنه لا يتعارض مع واجباتهم المدرسية

هل تعرف مقدار الوقت الذي يقضيه أطفالك يوميًا على أجهزتهم؟ وفقًا للأكاديمية الأمريكية للطب النفسي للأطفال والمراهقين (AACAP) ، يقضي المراهقون ما يصل إلى تسع ساعات يوميًا في مشاهدة أو استخدام الشاشات ، ويقضي الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ثمانية إلى 12 عامًا من أربع إلى ست ساعات يوميًا باستخدام الشاشات، لما لها من آثار سيئة على الطفل كالآتي:

الصحة الجسدية

يمكن أن يؤدي الوقت المفرط أمام الشاشات إلى مشاكل صحية جسدية مثل السمنة وضعف الوضعية ونمط الحياة المستقرة والنوم المضطرب والصداع والرقبة والظهر وآلام المعصم وإجهاد العين، الأطفال الذين يقضون ساعات طويلة جالسين أمام الشاشة هم أقل عرضة لممارسة النشاط البدني، ما قد يؤدي إلى زيادة الوزن وزيادة خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل مرض السكري وأمراض القلب.

الصحة النفسية

أظهرت الدراسات أن الوقت المفرط أمام الشاشات يمكن أن يكون له تأثير سلبي على الصحة العقلية للأطفال حيث تظهر أعراض زيادة النشاط المفرط ، والعدوانية ، والعنف، والرغبة في الإشباع الفوري، وضعف التركيز ، الخوف من الضياع ، FOBLO (الخوف من الاستبعاد)، التنمر الإلكتروني، إدمان الوسائط، الإدراك المشوه للجنس عن طريق التعرض للمواد الإباحية ، تعاطي المخدرات ، إيذاء النفس ، القلق والاكتئاب. يمكن أن يؤدي التحفيز المستمر من الشاشات أيضًا إلى صعوبة التركيز وضعف مدى الانتباه والمشاكل السلوكية.

التنمية الاجتماعية

يمكن أن يعيق وقت الشاشة المفرط النمو الاجتماعي للأطفال عن طريق الحد من فرصهم في التفاعل مع الآخرين في مواقف الحياة الواقعية، قد يعاني الأطفال الذين يقضون الكثير من الوقت أمام الشاشات من المهارات الاجتماعية ويواجهون صعوبة في تكوين علاقات مع أقرانهم.

اللغة والتنمية المعرفية

يمكن أن يؤثر قضاء الكثير من الوقت أمام الشاشات أيضًا على لغة الأطفال وتطورهم المعرفي. أظهرت الدراسات أن الأطفال الصغار الذين يقضون وقتًا أطول في مشاهدة الشاشات يحصلون على درجات أقل في اختبارات اللغة والتطور المعرفي.

الأداء الدراسي

كما يقلل وقت الشاشة المرتفع من الأداء المدرسي للأطفال الملتحقين بالمدرسة.

إدمان الشاشة

يمكن أن يؤدي الاستخدام غير الصحي للوسائط إلى الإدمان، وسيستخدم الطفل الوسائط بشكل قهري، ويتوق إليها، ويفقد السيطرة على استخدامها، ويصبح عنيفًا عندما يُطلب منه التوقف عن استخدامه ، ويستمر في استخدامه على الرغم من العواقب السلبية مثل انخفاض الأداء الأكاديمي والخسارة من الصداقات، ربما يكون مدمنًا عليها.

لذلك يوصي الأطباء باختصار وقت الشاشة على ساعة واحدة يوميًا للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين عامين وخمسة أعوام. ووضع قيود على استخدام التكنولوجيا للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و 18 عامًا فقط حاول مراقبة ما يفعلونه وأنه لا يتعارض مع واجباتهم المدرسية وصحتهم، أو سلوكهم. وتذكر، ليست كل التقنيات سيئة، تعرف على المزيد حول كيف يمكن للتكنولوجيا أن تساعد الأطفال على التعلم والتطور.

كيفية إقناع الطفل بتحديد وقت الشاشة؟

دع الأطفال يقتنعون بخطوتهم

إن إشراك الأطفال في عملية صنع القرار يعد خطوة رائعة بخاصة أن تتماشي مع قواعد التمكين. تشجع الخطوة الأطفال على اتخاذ قراراتهم الخاصة وأن يكونوا على دراية بالخيارات التي يتخذونها. يمكن أن يقوم الوالدان بإشراك الأطفال والسماح لهم بلعب دور نشط في تحديد قواعد وقت الشاشة للأسرة، وشجع الأطفال على طرح الأسئلة على أنفسهم: هل أنا حاضر حقًا؟ هل أنا مركزة؟ هل يحل وقت الشاشة محل وقت اللعب؟ هل أعطي الأولوية للشاشات على التواصل الاجتماعي؟ إذ إن تلك الأسئلة تعزز اتخاذ القرارات الصحية والتنظيم الذاتي والمساءلة".

اتبع قاعدة 20-20-20

تنصح قاعدة 20-20-20 بأخذ استراحة لمدة 20 ثانية كل 20 دقيقة من وقت الشاشة للتركيز على شيء يبعد 20 قدمًا، ما يعادل 6 أمتار. يساعد اتباع تلك القاعدة على تخفيف إجهاد العين ويقلل الضغط على الرقبة والكتفين ويمنع الأعراض مثل ضبابية الدماغ. كما أنها فعالة في صرف انتباه الأطفال عن قضاء وقت طويل أمام الشاشات.

قم بجدولة وقت الشاشة للجميع

يلاحظ الأطفال سلوك الكبار ويقلدونه أكثر من اهتمامهم بالتوجيهات والكلمات. يمكن تحديد وقت الشاشة للجميع كبارًا وصغارًا بناءً على جدول زمني محدد، كما أنه من المهم جدًا أن يكون هناك مناطق خالية من الشاشات. يمكن أن يحدد الوالدان مناطق لا يمكن استخدام الشاشات أثناء التواجد فيها مثل طاولة الطعام والسرير والملعب.

إن قواعد المجموعة، التي تنطبق على جميع أفراد الأسرة، تجعل انتهاك القواعد أمرًا غير قابل للتفاوض بالنسبة للأطفال وتقوي الروابط الأسرية. يمكن وضع قواعد تشمل كل أفراد الأسرة لإجراء المحادثات والترابط والقيام بأنشطة جماعية للترفيه.

شجع الأنشطة واللعب الإبداعي

يساعد تشجيع الأطفال على ممارسة أنشطة متنوعة مثل الموسيقى والفن والقراءة والليغو والألغاز ولعب الأدوار والألعاب الرياضية على تقليل وقت الأطفال أمام الشاشة وتشغل تفكيرهم عن هواتفهم وأجهزتهم اللوحية.

في عصر التكنولوجيا الجديد، انخفضت المدد الزمنية التي تقضيها الأسر في الأجواء الخارجية. إن قضاء الوقت في الهواء الطلق والتواصل مع الأقارب والأصدقاء والجيران يعد بمثابة شفاء كبير لكل من الجسم والعقل.

لا تتراجع عن قرارك

قد يكون البدء بعادة جديدة أمرًا بسيطًا، لكن الحفاظ على الاتساق قد يكون أمرًا صعبًا. ويجب على يدعم أفراد العائلة بعضهم البعض حتى تصبح العادة الجديدة راسخة. إن التغيير يمكن أن يجلب الصراعات، لذا، يجب على الوالدين التعامل معها، وأن يحرصا على الالتزام بالاتساق من أجل مستقبل أكثر صحة.

في بعض الأحيان، يمكن للتغييرات المفاجئة أن تضر أكثر مما تنفع، ينصح الخبراء بأن يبدأ الوالدان بخطوات صغيرة مثل تحديد وقت الشاشة بساعة واحدة بعد الاستيقاظ أو تقليل ساعة إضافية كل أسبوع للحصول على تأثيرات دائمة.



تعرّفي إلى المزيد: 7 نصائح لتقليل أوقات متابعة الشاشة للأطفال