شكرا لمتابعة خبر عن شيخ قبيلة يطلق مبادرة لتقليل تكاليف الزواج ..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أثار شيخ القبيلة رياض بن ثقفان الإعجاب بعد قيامه بمبادرة لتقليل تكاليف الزواج.

وأقام شيخ القبيلة حفل زواج مختصر في منزله ليكون قدوة لكثير من العائلات التي تصر على إقامة الحفلات الباهظة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو ظهر فيه الشيخ وهو يدعو الناس لإقامة الزواج المختصر في المنزل.

وحاز الفيديو على التعليقات الإيجابية، وقال أحدهم: “شيخ ابن شيخ وكريم ابن كريم، لو أراد لعزم مشايخ القبائل كلهم ولن يتأخروا عنه. هكذا هم القدوات”.