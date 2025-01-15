انت الان تتابع خبر السيد الحكيم يصل الموصل ويؤكد: نجاح الاستقرار فيها رسالة لكل العراقيين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي للسيد الحكيم في بيان ورد للسومرية نيوز، انه في مستهل جولته في محافظة نينوى، التقى المحافظ عبد القادر الدخيل ونواب المحافظ وأعضاء مجلس المحافظة ومدراء الدوائر والقيادات الأمنية في المحافظة، وأعرب عن سعادته لزيارتها وهي بحالة متعافية، وهو جزء من حالة التعافي العامة التي يشهدها العراق، مبينا أن نينوى عراق مصغر بحكم تنوعها، وأن نجاح الاستقرار فيها رسالة لكل العراقيين.وأشاد الحكيم بالجهود التي يبذلها الجميع في الحكومة المحلية، كما دعا لعدم الغرق في الماضي إنما استذكاره للاعتبار مع عين أخرى على المستقبل والبناء والإعمار، لافتا الى إن نينوى عانت وعانى أهلها، وبفتوى المرجعية الدينية العليا وجهود القوات المسلحة استعيدت الأرض وثقة الشعب.

وتابع السيد الحكيم أن الإعمار في نينوى قصة نجاح يُحتذى بها، والبناء فيها قصة نجاح يراقبها الجميع، ودعونا لاستكمال المشاريع، داعيا للجهوزية الأمنية، مؤكدا إن الأمن نعمة عظيمة لا تقدر بثمن ومقدمة للاستقرار والاستثمار.

واكد السيد الحكيم أن نينوى تمتلك مقومات لاستقطاب رؤوس الأموال، موضحا أن هناك ارتباكًا في أسعار النفط وسعيًا من بعض الدول لتخفيض هذه الأسعار، لذلك دعونا لاستقطاب رؤوس الأموال وشددنا على تلطيف الأجواء بين المكونات وترسيخ التعايش الإيجابي.

وأوضح السيد الحكيم خلال الزيارة، أهمية متابعة ورصد الواقع الاجتماعي، داعيا لتصفير موضوع المختطفات واستعادتهن لإنهاء ألم العوائل الكريمة، استعادة ثقة المواطن بالدولة العراقية، مشددا على مواجهة التحديات بلا تهوين وبلا تهويل، إنما بنظرة واقعية.

