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النزاهة النيابية تفتح ملف استضافة المسؤولين‎

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بغداد - ياسين صفوان - بعد حسم عدد من الملفات باشرت لجنة النزاهة النيابية باستضافة الوزراء والمحافظين، اولى الاستضافات كانت لوزير التجارة فيما سيشهد يوم الخميس استضافة وزيرة المالية وعدد من الوزراء اما ما يخص المحافظين فسيكون محافظ البصرة على رأس القائمة.

وفي حال عدم الاقتناع باجوبة المسؤولين كشفت النزاهة النيابية عن وجود تقرير سيعرض في جلسة البرلمان يتضمن جميع المعلومات.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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