انت الان تتابع خبر الموافقة على تشكيل شركة مصافي كربلاء والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الخفاجي في بيان ورد للسومرية نيوز، انه تمت الموافقة على تشكيل شركة مصافي كربلاء وسيتم التصويت عليها في جلسة مجلس الوزراء القادمة خلال لقاءنا مع الأمين العام لمجلس الوزراء، كما سيتم معالجة عدم الالتزام بقانون العطلات الرسمية والفوضى في منح العطل وتعطيل الامتحانات وغيرها من قبل المحافظات خلاف القانون.وأضاف ان موضوع المدارس الصينية المنجزة سيتم توقيع عقد التجهيز والتأثيث وتتفيده في بداية العام الدراسي الجديد وبأحدث التجهيزات، لافتا الى انه ستكون هناك معالجة لموضوع الكبريت المتراكم في مصفى كربلاء".

كما بين ان موضوع القِدم والتكرار في منح كتاب الشكر والتقدير من رئيس مجلس الوزراء سيتم النظر فيه وإيجاد معالجة له.