انت الان تتابع خبر قانون الانتخابات ينضم الى القوانين الجدلية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - من جانب آخر تعتبر اطراف أن اللجوء لاجراء التعديلات على القانون ما هي إلا محاولة مبطنة للاستحواذ على الاصوات، وحرمان الاحزاب الصغيرة من الحصول على تمثيل نيابي, سيما أن الاحزاب الكبيرة تحظى بماكنة انتخابية تمكنها من البقاء في صدارة المشهد السياسي.



ورغم الحديث عن مقترحاتٍ لتعديل قانون الانتخابات، إلا أن أي اتفاق أو قناعات بهذه المقترحات لم تتم، وإنما هي مجرد أفكار بدأت تنشط خصوصا بعد إجراء التعداد السكاني، وظهور الأرقام الحقيقية للكثافة السكانية في المحافظات.

