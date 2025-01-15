شكرا لقرائتكم خبر مجموعة "إيلاف" تكشف عن أحدث مشاريعها ومنشآتها في مؤتمر ومعرض الحج الرابع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شاركت مجموعة “إيلاف”، الاسم الرائد في قطاع الضيافة، في فعاليات النسخة الرابعة من مؤتمر ومعرض الحج 2025، الذي افتتح الإثنين الماضي في سوبردوم جدة، بحضور واسع يزيد عن 300 جهة، ومشاركة عدد من وزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية، ونخبة من الخبراء والأكاديميين، وممثلين عن البعثات الدبلوماسية ومكاتب شؤون الحجاج، إلى جانب قيادات من القطاعين العام والخاص والقطاع غير الربحي من داخل وخارج المملكة.

وأبرزت مجموعة “إيلاف” عبر جناحها المميز في المعرض المصاحب للمؤتمر، أحدث منشآتها وفنادقها الفاخرة في مكة المكرمة والمدينة المنورة، والتي تؤكد جاهزيتها لاستقبال ضيوف الرحمن بالعديد من الخدمات التي تجمع بين الراحة والفخامة، كما عرضت لمحات عن فنادقها الجديدة في المدينتين المقدستين؛ ومن أبرزها فندق “إيلاف طيبة” في ساحة الحرم النبوي، الذي سيتم تطويره كليًا ليليق باستقبال ضيوف الرحمن على مدار العام. بالإضافة إلى ذلك، استعرضت المجموعة برامجها السياحية المصممة خصيصًا لخدمة الحجاج والمعتمرين، كما تسلط الضوء على مشروعها الرائد “رحلة الضيافة السعودية”؛ الذي يهدف إلى تأسيس هوية سعودية في مجال الضيافة تمتزج فيها الأصالة العربية مع المعايير العالمية.

وشهد جناح “إيلاف” في معرض الحج الرابع، نشاطًا كبيرًا وزيارات مكثفة من الوفود والشركات المشاركة من مختلف أنحاء العالم، للاطلاع على ما تقدمه من خدمات وبرامج لاستقبال الحجاج وضيوف الرحمن، كما أجرت العديد من الاتفاقيات مع شركات وجهات من دول مختلفة لاستقبال حجاجها في فنادقها ومرافقها المتنوعة خلال موسم الحج القادم.

وحرصت المجموعة، عبر مشاركتها، على تقديم رؤيتها المستقبلية واستراتيجيتها الرامية إلى تعزيز جودة الخدمات، وتوسيع نطاق عملياتها من خلال افتتاح سلسلة من الفنادق الجديدة في مختلف أنحاء المملكة؛لمواكبة النشاط السياحي الذي تشهده المملكة على مدار العام، حيث تسعى إلى المساهمة في تعزيز السياحة الدينية عبر منشآتها في المدينتين المقدستين، بالإضافة إلى عرض مبادراتها في تمكين الكوادر الوطنية، وتطوير مهاراتهم في قطاع السياحة والضيافة، بما يدعم تطلعات المملكة في إطار رؤية السعودية 2030.

ومن خلال مشاركتها في مؤتمر ومعرض الحج 2025، تؤكد مجموعة “إيلاف” التزامها بدعم صناعة السياحة والضيافة السعودية، وتعزيز التجربة الفريدة التي تقدمها للحجاج والمعتمرين، بما يتماشى مع التطورات المتسارعة التي يشهدها القطاع السياحي في المملكة، ويجسد ذلك التزامها لتكون في طليعة مقدمي خدمات الضيافة عالميًا، بما يعكس قيم الثقافة السعودية الغنية ويعزز مكانة المملكة كوجهة عالمية للضيافة.

وتُعد "إيلاف” واحدة من الشركات الرائدة في مجال الضيافة على مستوى المنطقة، حيث تأسست قبل أكثر من أربعة عقود، وتتميز المجموعة بإدارة وتشغيل فنادق في مواقع استراتيجية داخل المملكة؛ تشمل الرياض، جدة، مكة المكرمة، والمدينة المنورة، مقدمة خدماتٍ راقية تلبي احتياجات الحجاج والمعتمرين، كما تحظى بمكانة دولية مرموقة بفضل اعتمادها على معايير الكفاءة والجودة، وارتكازها على كوادر وطنية مدربة وفق أعلى المستويات المهنية.