شكرا لقرائتكم خبر هيئة فنون العمارة والتصميم تستعد للاحتفاء بالفائزين بجائزة مرسم التصميم في 16 يناير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تستعد هيئة فنون العمارة والتصميم للاحتفاء بالفائزين في النسخة الأولى من حدث "جائزة مرسم التصميم" التي سوف تُقام على مدى يومين، 16 و17 يناير 2025، بمعهد الإدارة العامة في الرياض، ويشمل الحدث عدة أنشطة منها حفل تكريم للفائزين، ومعرضاً مهنياً لعرض أبرز مشاريع التخرج المتميزة، إلى جانب ورش عمل تعليمية وجلسات حوارية بمشاركة نخبة من الخبراء المحليين والدوليين في القطاع.

أطلقت الهيئة هذه الجائزة ضمن استراتيجيتها الرامية إلى اكتشاف المواهب الإبداعية وتشجيعها، وتسلط الضوء على مشاريع التخرج المتميزة لطلاب وطالبات مرحلة البكالوريوس وحديثي التخرج، تقديراً لإنجازاتهم وتحفيزاً لهم، حيث تصل جوائز “مرسم التصميم" إلى 300 ألف ريال سعودي، موزعة على 6 مسارات.

ودعت الهيئة الراغبين في حضور الحدث للتسجيل عبر الرابط التالي:

https://webook.com/ar/events/marsam-design-award-moc

هذا وتستهدف الجائزة في نسختها الأولى خريجي الجامعات السعودية والمبتعثين، الذين لم يمضِ على تخرجهم أكثر من 3 سنوات في تخصصات العمارة والتصميم، تشمل هذه التخصصات: العمارة، عمارة البيئة، التصميم والتخطيط الحضري، التصميم الداخلي، التصميم الصناعي، والتصميم الجرافيكي، وذلك لمن استوفوا شروط المسابقة ضمن الإطار الزمني المحدد للجائزة.

تسعى الجائزة إلى إبراز أكثر من 350 مشروع تخرج متميز، مع توفير فرص للتعاون والتواصل في القطاع، ويتضمن الحدث معرضاً مهنياً يُقدم فرص تدريب وتمكين المواهب الوطنية واستقطابها بالتعاون مع 16 جهة محلية وعالمية، إلى جانب إقامة 8 ورش عمل، و12 جلسة حوارية تغطي مجالات متنوعة لتطوير مهارات حديثي التخرج.