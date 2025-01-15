شكرا لقرائتكم خبر "إثراء الضيافة القابضة" تدشن هويتها الجديدة بحضور معالي وزير الحج والعمرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت شركة “إثراء الضيافة القابضة”،الشريك الاستراتيجي لمؤتمر ومعرض الحج لعام 2025، عن تدشين هويتها الجديدة بحضور معالي وزير الحج والعمرة، خلال فعاليات الحدث السنوي البارز الذي يُعد منصة رئيسية لاستعراض أحدث الابتكارات والخدمات الموجهة لضيوف الرحمن.

ويأتي تدشين الهوية الجديدة ليعكس مسيرة الشركة الطويلة التي تمتد لأكثر من أربعة عقود من التفاني في خدمة الحجاج والمعتمرين، ويجسد التزامها الراسخ بتطوير حلول مبتكرة وشاملة تسهم في تحسين تجربة الحج والعمرة.

كما يعبر هذا التطور عن رؤية الشركة الطموحة التي ترتكز على تعزيز الاستدامة، وتقديم خدمات متكاملة بدءًا من الإقامة والنقل وحتى الإعاشة والإرشاد الديني، بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030.

وتسعى "إثراء الضيافة القابضة" من خلال هويتها الجديدة إلى تعزيز مكانتها في تطوير قطاع الضيافة، حيث تعتمد الشركة على استراتيجيات مبتكرة واستثمارات نوعية تستهدف تحقيق الكفاءة والتميز في تقديم الخدمات. ويشمل ذلك توفير حلول رقمية وتقنية تسهل العمليات وتضمن راحة وسلامة الحجاج والمعتمرين.

هذا وتضم "إثراء الضيافة القابضة" تحت مظلتها عددًا من الشركات المتخصصة في تقديم خدمات متكاملة للحجاج والمعتمرين، ما يجعلها من الرواد في هذا القطاع الحيوي. وقد نجحت الشركة في تطوير شراكات استراتيجية مع جهات حكومية وخاصة، محليًا ودوليًا، مما يعزز قدرتها على تحقيق أهدافها التنموية وخدمة ضيوف الرحمن بأعلى مستويات الاحترافية.

تعكس هذه الخطوة التزام الشركة بالمساهمة في تحقيق تحول نوعي في قطاع الحج والعمرة، وتوسيع نطاق خدماتها بما يلبي تطلعات الحجاج من مختلف أنحاء العالم.