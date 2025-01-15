الامارات | رئيس وزراء فنلندا يشيد بدور الإمارات كشريك إستراتيجي لبلاده

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - افتح بيتيري أوربو رئيس وزراء جمهورية فنلندا، صباح اليوم مقر سفارة بلاده الجديد في أبوظبي، في خطوة تعكس عمق العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية فنلندا.

حضر مراسم الافتتاح، نورة بنت محمد الكعبي وزيرة دولة، وتولا يوهانا إريولا سفيرة فنلندا لدى الدولة، وآمنه محمود فكري سفيرة الدولة لدى فنلندا، وأعضاء السفارة، وعمر راشد النيادي مدير إدارة الشؤون الأوروبية في وزارة الخارجية، وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى الدولة.

وأكد بيتري أوربو، في كلمة له خلال حفل الافتتاح، على أهمية علاقات الصداقة التي تربط البلدين، معربا عن أمله في تعزيزها وتطويرها في المستقبل.

كما أشاد بدور دولة الإمارات كشريك إستراتيجي لفنلندا، مشيرا إلى أهمية توطيد هذه الشراكة بما يخدم مصالح البلدين الصديقين.

من جهتها، أشارت سفيرة فنلندا لدى الدولة، إلى تعمق العلاقات ين البلدين في مختلف المجالات على مدى 50 عاما من العلاقات الدبلوماسية، مؤكدة أن افتتاح مقر السفارة الجديد، خطوة مهمة في تعزيز التعاون والعلاقات بين البلدين.