شكرا لقرائتكم خبر الدرعية.. رحلة إلى قلب التاريخ والطبيعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تعد الدرعية وجهة سياحية فريدة تجمع بين التاريخ والترفيه. تقع شمال غرب الرياض، على ضفاف وادي حنيفة، وتتميز بموقعها الاستراتيجي ومعالمها التراثية، مما جعلها ضاحية ثقافية عالمية المستوى.

ومن أبرز معالمها حي الطريف، المُدرج ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو منذ 2010م، والذي يضم متاحف تعكس حياة المملكة في الماضي. كما تمنح متنزهات الدرعية الزوار فرصة للاستمتاع بالطبيعة والعروض الشعبية والفعاليات الموسمية.

مع صباح الدرعية الندي، يمكن للعائلات قضاء أوقات ممتعة وسط بيئة طبيعية متنوعة تجمع بين المسطحات الصخرية، وادي الجبل، وحديقة النباتات التي تضفي على الزيارة أجواءً ساحرة.

وتمتاز الدرعية بشوارعها الممتدة التي تقود الزوار إلى الطريق الدائري القريب من وادي حنيفة، حيث يمكنهم استئجار الدراجات لاستكشاف معالم المدينة العتيقة. كما توفر متنزهاتها فعاليات موسمية وعروضًا شعبية تضفي أجواءً ترفيهية مفعمة بالروح التقليدية. إضافة إلى ذلك، يمكن للزوار الاستمتاع بالأسواق والمطاعم ذات الطابع السعودي الأصيل.

أثناء جولتك في الدرعية، لا تفوّت زيارة مقهى نبع الدرعية؛ الذي يتميز بأجوائه الراقية، حيث تحيط به الزهور والديكورات المميزة، ويُقدم القهوة السعودية بنكهاتها الأصيلة. كما يمكنك التوجه إلى مقهى تل الوادي لتجربة الشاي بالزنجبيل في أجواء تعكس الضيافة السعودية الشعبية.

في هذه الأجواء الشتوية، سواء كنت تبحث عن استكشاف التاريخ، أو قضاء أوقات ممتعة مع العائلة، أو الانغماس في الطبيعة، تقدم الدرعية تجربة متكاملة تجمع بين أصالة الماضي وسحر الحاضر، مما يجعلها وجهة مثالية تتماشى مع رؤية السعودية 2030.

والجدير بالذكر، أن تقويم برنامج (شتاء السعودية 2024) خارطة تجارب وفعاليات متنوعة تناسب جميع الفئات والأذواق والأعمار، منذ انطلاق البرنامج في مطلع شهر أكتوبر الماضي، حيث يستمر خلال الربع الأول من عام 2025، عبر سبع وجهات سياحية مميزة تضم (حائل والعلا والرياض وجدة والبحر الأحمر والمنطقة الشرقية والمدينة المنورة)، بالإضافة إلى أكثر من 1000 تجربة وفعالية سياحية حول المملكة، وما يزيد على 500 عرض مميز.

ويتضمن البرنامج عددًا من المواسم والمبادرات والفعاليات المميزة؛ مثل موسم الرياض وموسم الدرعية وموسم العلا وموسم المدينة المنورة وتقويم جدة، ورالي دكار وميدل بيست وكروز السعودية وبينالي الفنون الإسلامية، إضافة لتقديم تجارب الهايكينغ والتخييم والكرفانات في المناطق الشتوية، هذا إلى جانب العديد من التجارب الحصرية التي يمكن للزوار التعرف إليها من خلال الرابط https://www.visitsaudi.com/ar/campaigns/winter.