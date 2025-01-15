عناية مثالية بالبشرة: اكتشفي أحدث الكريمات والسيرومات التي لا غنى عنها

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 15 يناير 2025 02:59 مساءً - تواصل العلامات التجارية العالمية تقديم أحدث الابتكارات في عالم العناية بالبشرة، حيث شهدنا إطلاق مجموعة مميزة من الكريمات وأنواع السيروم التي تجمع بين التكنولوجيا المتقدمة والمكونات الطبيعية. هذه المنتجات تعد بمثابة الحلول المثالية للمشاكل التي تواجهها البشرة، مثل التجاعيد وفقدان النضارة والترهل. بدءاً من الكريمات التي تعمل على تجديد البشرة أثناء الليل، وصولاً إلى السيرومات التي تقدم تركيبات غنية بالفيتامينات والمعادن لتغذية البشرة من العمق. هذه الكريمات والسيرومات لا تقدم فقط العناية المطلوبة، بل تمنح البشرة إشراقة وشباباً يدوم طويلاً. في هذا الموسم، تأكدي أن هذه المستحضرات ستكون في قائمة اختياراتك للعناية بالبشرة.

مرطب Absolue Rose 80 Essence In Lotion Face Moisturizers من لانكوم Lancôme

مرطب Absolue Rose 80 Essence In Lotion Face Moisturizers من لانكوم Lancôme

مرطب Absolue Rose 80 Essence In Lotion Face Moisturizers من لانكوم Lancôme هو أكثر علاج مركز من لانكوم Lancome في شكل لوشن، حيث يحتوي على 80% من خلاصة الورد الأبسلوي؛ لتوفير بشرة أكثر مرونة ونعومة وقوة. مع تركيبة تجمع بين مستخلص الورد الدائم والزيوت الأساسية وماء الورد، يساعد هذا اللوشن في تجديد البشرة وتقويتها. وقد أظهرت الدراسات أن البشرة تصبح أقوى بنسبة 23 في المئة وأكثر نعومة ومرونة بعد 4 أسابيع من الاستخدام.

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سيروم للوجه Dior Prestige La Micro-Huile de Rose Activated Serum Face Serum من ديور Dior

سيروم للوجه Dior Prestige La Micro-Huile de Rose Activated Serum Face Serum من ديور Dior

يعتبر Dior Prestige La Micro-Huile de Rose Activated Serum Face Serum من ديور Dior سيروم الوجه المعزز الذي يعيد للبشرة شبابها وامتلاءها. معزز بـ Nutri-Rosapeptide، يساعد هذا السيروم في تجديد البشرة المتعبة التي فقدت مرونتها وإشراقتها. تركيبته الجديدة تحتوي على 6 مرات تركيز أعلى من مغذيات Rose de Granville، مما يعزز من فعالية السيروم في تجديد البشرة. تعمل تركيبته على تحسين مظهر البشرة، مما يجعلها أكثر إشراقة ومرونة.

سيروم العين N°1 DE CHANEL Revitalizing Eye Serum من شانيل Chanel

سيروم العين N°1 DE CHANEL Revitalizing Eye Serum من شانيل Chanel

سيروم للعينين N°1 DE CHANEL Revitalizing Eye Serum من شانيل Chanel الجديد هو الحل المثالي لمنطقة العين المرهقة. مع تركيبته الغنية بمستخلص الكاميليا الحمراء، يعمل السيروم على تجديد حيوية البشرة وحمايتها من التوترات البيئية. تصميمه الفريد مع تطبيقه الدوراني المبتكر؛ يمنح منطقة العين إحساساً بالانتعاش، بينما يقلل من انتفاخات تحت العين والهالات السوداء.

سيروم Double Serum G9 Serum من كلارنس Clarins

سيروم Double Serum G9 Serum من كلارنس Clarins

Double Serum G9 Serum من كلارنس Clarins هو سيروم ذو تركيبة مزدوجة، يهدف إلى تجديد البشرة وتقويتها. مع تقنية G9 التي تجمع بين مستخلصات نباتية مبتكرة، يساعد السيروم في تحسين مظهر البشرة وإعطائها إشراقة وشباباً. يتميز بتركيبته المتعددة التي تستهدف احتياجات البشرة المختلفة، ما يجعله مناسباً لجميع أنواع البشرة.

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كريم ليلي Vital Perfection Overnight Firming Treatment Night Cream من شيسيدو Shiseido

كريم ليلي Vital Perfection Overnight Firming Treatment Night Cream من شيسيدو Shiseido

كريم ليلي Vital Perfection Overnight Firming Treatment Night Cream من شيسيدو Shiseido، يعتبر الحل المثالي للتجاعيد والترهلات. يحتوي على مكونات حصرية مثل SafflowerRED و ReneuraRED Technology، ما يساعد في تجديد البشرة أثناء النوم. مع الاستخدام المنتظم، تحصل البشرة على نتائج ملحوظة؛ مثل شد وترطيب البشرة وتقليل التجاعيد خلال أسبوع فقط. كريم مثالي لجميع أنواع البشرة مع نتائج مثبتة سريرياً.