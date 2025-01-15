شكرا لقرائتكم خبر عن تستهدف 35 ألف مبتعث.. تدشين جائزة “باحثون في خدمة ضيوف الرحمن" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الحج والعمرة عن إطلاق جائزة “باحثون في خدمة ضيوف الرحمن”، في إطار فعاليات مؤتمر ومعرض الحج والعمرة، بهدف دعم الابتكار وتحفيز الكفاءات الوطنية لتطوير منظومة الحج والعمرة.

تستهدف الجائزة ما يزيد على 35 ألف مبتعث سعودي حول العالم، للمساهمة في تحسين الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن من خلال أفكار ومشاريع إبداعية.





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وتركز الجائزة على ثلاثة محاور رئيسية تشمل: تسهيل أداء المناسك، وإدارة الحشود وسلامة الحجاج، وتطوير الخدمات اللوجستية والصحية، مع التأكيد على الاستدامة، والصحة والسلامة، والتواصل الرقمي.

وتمر الجائزة بعدة مراحل، تبدأ من إطلاق المبادرة في يناير 2025، ثم استقبال المشاريع وتقييمها حتى أغسطس 2025، يليها إعلان الفائزين في أكتوبر 2025، واختتامًا بحفل التكريم في نوفمبر 2025.

تأتي هذه الجائزة ضمن جهود الوزارة الرامية إلى تحقيق رؤية المملكة 2030، من خلال تمكين الكفاءات الوطنية وتعزيز دورها في الارتقاء بخدمات الحج والعمرة، بما يعكس تطلعات القيادة الرشيدة نحو خدمة ضيوف الرحمن بأعلى مستويات الجودة والتميز.